Evo što Hrvati misle o umjetnoj inteligenciji u selekcijskim procesima

Napredak tehnologije, baš kao što je to učinio u brojnim drugim područjima života, značajno mijenja i način na koji se odvija zapošljavanje. Sve više tvrtki koristi umjetnu inteligenciju u selekcijskim procesima: od automatskog skeniranja životopisa i do digitalnih razgovora u kojima AI analizira odgovore i ponašanje kandidata za posao.

Prema anketi koju je provela Alma Career Croatia, 62 posto hrvatskih radnika ne podržava ideju da ih na razgovoru za posao intervjuira umjetna inteligencija.

Alma Career Croatia, međunarodna tvrtka najpoznatija u Hrvatskoj po portalu MojPosao, istražila je što hrvatski radnici misle o tome da ih umjesto čovjeka, na razgovoru za posao intervjuira umjetna inteligencija. U anketi je sudjelovalo 850 ispitanika.

Većina ipak vjeruje ljudskom dodiru

Gotovo dvije trećine ispitanika (62%) ne podržava ideju da AI samostalno vodi razgovore za posao. Smatraju da ovaj, često ključni dio selekcijskog procesa, i dalje pripada ljudima. Napominju kako umjetna inteligencija ne može procijeniti karakter kandidata, njegovu neverbalnu komunikaciju, emocionalnu inteligenciju, a često ne razumije ni sarkazam ili energiju koju osoba unosi u razgovor.

S druge strane, četvrtina ispitanika (26%) vidi vrijednost u kombinaciji umjetne inteligencije i ljudskog dodira. Po njihovom mišljenju, AI može poslužiti kao koristan alat za predselekciju i filtriranje kandidata, pregled životopisa te obradu objektivnih podataka, dok čovjek preuzima završnu odluku i procjenu osobnih kvaliteta. Takav pristup, smatraju, omogućava učinkovitost i objektivnost, ali i zadržava empatiju i ljudsku procjenu.

Manji dio, svega 11% ispitanika, spreman je u potpunosti prepustiti odluku o zapošljavanju umjetnoj inteligenciji. Oni ističu prednosti AI-ja poput brzine, objektivnosti i neutralnosti, dodajući kako umjetna inteligencija ne poznaje nepotizam, nije podložna korupciji i može dosljedno primjenjivati kriterije bez osobnih pristranosti.