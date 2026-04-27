Nakon šest i pol mjeseci farma Sokolovac nastavlja s radom. Na farmi je provedena višestruka deratizacija i dezinfekcija svih štala, hodnika i pomoćnih objekata, a nakon rješenja o repopulaciji uvedeno je sentinel stado od 300 svinja koje su na farmi boravile ukupno trideset dana.

Analizom krvi sentinel životinja, tzv. probnog stada, utvrđeni su negativni nalazi na ASK, nakon čega je DIRH proveo kontrolu izvršenja rješenja o repopulaciji. Tijekom kontrole utvrđeno je da su sve točke navedenog rješenja u cijelosti ispunjene čime se dozvoljava nastavak rada farme Sokolovac u punom kapacitetu.

Maksimalni kapacitet farme je 11.000 životinja u turnusu tova, koji u prosjeku traje 100 dana. Na farmu će biti isporučeno 10.730 svinja s vlastitih farmi Brod Pustara 2 i Podlugovi, a cjelokupno punjenje će trajati otprilike deset dana. Na farmi se primjenjuju sve postojeće biosigurnosne mjere koje uključuju kontrolirani ulazak uz zabranu unošenja osobnih predmeta, hrane i pića; dezinfekciju opreme i svih uređaja koji se unose na farmu UV zrakama i dezinficijensom; obavezno tuširanje i pranje kose prije početka rada, nakon čega se oblači čisto rublje i čarape, majice i radno odijelo te gumene čizme koje se koriste isključivo tijekom boravka na farmi.

Uz to, organizacija rada je postavljena tako da se spriječi kontakt između djelatnika koji rade na različitim farmama, a produljene su i pauze za kamione i vozila koja dolaze na svinjogojske farme. Dodatno, zaposlenici prije angažmana i početka rada na farmi u pisanoj formi potvrđuju da ne posjeduju svinje i ne žive u domaćinstvu koje se bavi uzgojem svinja te da ne sudjeluju u lovu ili kolinju.

Farma Sokolovac nalazi se na samom rubu Parka prirode Kopački rit, gdje je zabilježen najveći broj zaraženih i uginulih divljih svinja, što predstavlja najveći infektivni pritisak na području Istočne Hrvatske. Iz tog razloga su na farmi Sokolovac uvedene dodatne biosigurnosne mjere i to: električni pastir oko cijele farme, dodatna vanjska ograda koja ograđuje parkirališni prostor te sanitarni propusnik u kojem zaposlenici ostavljaju svoju odjeću u vanjskoj zoni farme i presvlače se u čistu odjeću koja se koristi isključivo tijekom prolaska kroz dvorište do ulaza u zgradu farme.

Dražen Hižman, direktor svinjogojstva Podravke Agri, zadovoljan je normalizacijom stanja i povratkom životinja na farmu Sokolovac.

“U proteklih šest i pol mjeseci rastavili smo i dezinficirali cjelokupnu opremu na farmi te sve staje i pomoćne prostorije. Ojačali smo biosigurnosne mjere, fokusirali se na edukaciju zaposlenika i njihovu ulogu u cjelokupnom procesu te unaprijedili interne procedure ulaska i izlaska na farmu Sokolovac, kao i na sve ostale svinjogojske farme u našem sustavu. Činjenica je da se afrička svinjska kuga kontinuirano širi Europom. Edukacija zaposlenika, kao i cjelokupnog stanovništva, zajedno s visokim biosigurnosnim mjerama na farmama dokazano je najbolja prevencija u zaštiti svinja. S obzirom da domaća proizvodnja zadovoljava tek 50 posto domaćih potreba za svinjskim mesom, svima nam je cilj očuvanje i širenje domaćeg svinjogojstva.“