Festival svjetla Zagreb 2026. nadmašio prošlogodišnje rezultate

Festival svjetla Zagreb, održan od 18. do 22. ožujka 2026. godine, ponovno je potvrdio svoj značaj kao jedan od ključnih turističkih i kulturnih događaja grada, ostvarivši pozitivne turističke rezultate u odnosu na prethodnu godinu, izvijestila je u četvrtak Turistička zajednica grada Zagreba (TZGZ).

Prema službenim podacima TZGZ-a, tijekom trajanja Festivala svjetla 2026. ostvaren je porast od četiri posto u dolascima (16.181) te četiri posto u noćenjima (31.788) u odnosu na Festival svjetla 2025., koji se održao u razdoblju od 19. do 23. ožujka 2025. godine.

Najveći broj dolazaka ostvaren je iz SAD-a, Njemačke, Italije, Srbije i Slovenije, dok su najveći broj noćenja ostvarili gosti iz SAD-a, Njemačke, Italije, Srbije i BiH.

TZGZ kaže da to dodatno potvrđuje međunarodnu prepoznatljivost festivala.

“Festival svjetla Zagreb iz godine u godinu potvrđuje svoju važnost u pozicioniranju Zagreba kao atraktivne cjelogodišnje city break destinacije. Kontinuirani rast turističkih pokazatelja, uz pozitivne reakcije posjetitelja, potvrda su kvalitetnog koncepta i kreativnosti koja stoji iza festivala. Posebno veseli snažan međunarodni interes, unatoč globalnoj krizi, te činjenica da Festival doprinosi daljnjem jačanju prepoznatljivosti Zagreba na globalnoj turističkoj karti”, izjavila je direktorica TZGZ-a Martina Bienenfeld.

Prema komentarima i reakcijama posjetitelja, među najpopularnijim instalacijama istaknuli su se Laser Show na Dubravkinom putu, Disko atrij u Klovićevim dvorima, Anooki na Trgu kralja Tomislava te Z.E.T. na Trgu bana Jelačića, dok su među najposjećenijim dječjim lokacijama posebno izdvojeni Neon Playground, Lumiplay i X-O.

Festival svjetla Zagreb i ove je godine najavio dolazak proljeća te dodatno učvrstio poziciju Zagreba kao grada inovativnih kulturnih događanja i vrhunskog doživljaja za posjetitelje iz cijelog svijeta, ocjenjuje TZGZ.