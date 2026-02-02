Film Svadba u kinima zaradio 2,74 milijuna eura u 13 dana

Film Svadba koji distribuira Blitz grupa oborio je regionalni rekord – u 13 dana prodano je 378.007 karata, a prihod mu je 2.740.374 eura.

Hrvatsko-srpski film Svadba redatelja Igora Šeregija oborio je regionalni rekord i od 20. siječnja do 1. veljače 2026. prodao 378.007 ulaznica, odnosno ostvario prihod od 2.740.374 eura.

Prikazivao se u 29 Cinestarovih multiplex kina u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Riječ je o najvećem rezultatu koji je jedan kinoprikazivač ikada ostvario u regiji u tako kratkom vremenskom razdoblju – kako po broju prodanih ulaznica, tako i po ukupnom prihodu te prosječnoj cijeni ulaznice.

Posebno je impresivno što se film tek nalazi na početku prikazivanja, a interes publike i dinamika prodaje upućuju na to da će rezultati i dalje snažno rasti te postaviti nove tržišne rekorde.

Film je režirao Igor Šeregi, a veliki doprinos ovom fenomenu dao je i impresivan glumački ansambl, predvođen Reneom Bitorajcem, Draganom Bjelogrlićem, Lindom Begonjom, Vesnom Trivalić, Anđelkom Stević Žugić, Rokom Sikavicom, Nikom Grbelja, Markom Grabežom, Srđanom Žikom Todorovićem, Dejanom Aćimovićem, Snježanom Sinovčić Šiškov i Jelisavetom Sekom Sablić, uz niz istaknutih glumaca koji su filmu dali dodatnu težinu i širinu, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Denis Murić, Marko Miljković i Nevena Nerandžić. Film je nastao u produkciji Eclectice i Viktorija Filma, a producenti su Ivan Kelava i Marko Jocić. Film distribuira Blitz grupa (Blitz i Duplicato) za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Sloveniju.