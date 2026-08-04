Fina obnavlja vozni park – nabavlja 25 osobnih i 49 gospodarskih automobila. Većina na struju

FINA priprema natječaj za nabavu 49 električnih gospodarskih automobila i 25 osobnih hibrida procjenjena vrijednosti 3,09 milijuna eura plus PDV.

Financijska agencija – Fina najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu osobnih i gospodarskih vozila. Predmet natječaja je 25 osobnih automobila i 49 gospodarskih automobila. Procijenjena vrijednost prvih je 1,09 milijuna eura plus PDV (odnosno 43.400 eura plus PDV po automobilu), a drugih dva milijuna eura plus PDV.

Svih 25 osobnih automobila definirano je jednim tipom vozila – to trebaju biti hibridi u hatchback ili karavan obliku. Moraju biti dužine najmanje 4200 milimetara, kombinirane snage najmanje 140 kilovata, opremljeni uobičajenim modernim sustavima poput tempomata, navigacije, radarskog nadzora prostora ispred vozila, sustava za zadržavanje unutar vozne trake i slično. Moraju imati i najmanje pet godina ili 125.000 jamstva na vozilo, osam godina ili 150.000 kilometara jamstva na bateriju i 12 godina jamstva na prohrđavanje.

U slučaju gospodarskih vozila, Fina namjerava nabaviti 5 različitih tipova vozila. Najbrojniji su električni automobili dužine najmanje 4750 milimetara kojih planiraju nabaviti 40. Oni moraju imati najmanje 100 kilowata, doseg od najmanje 300 kilometara, a teretni prostor pregradom će biti odvojen od putničkog u kojem mora biti pet sjedala. Također moraju imati uobičajene moderne sustave poput tempomata, navigacije, radarskog nadzora prostora ispred vozila, sustava za zadržavanje unutar vozne trake i slično. Minimalna jamstva identična su kao kod osobnih automobila.

I ostala gospodarska vozila koja planiraju nabaviti bit će električna, a dio njih bit će kombiji.

Za obje grupe vozila, glavni kriterij pri izboru bit će cijena (70%), a tu su još jamstveni rok (20%) i servisna mreža (10%).