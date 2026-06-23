Fina preuzima izdavanje LEI oznaka i uvodi digitalni servis za njihovo održavanje

Financijska agencija (Fina) od 1. srpnja od Zagrebačke burze preuzima izdavanje LEI oznaka za poslovne subjekte u Hrvatskoj, a korisnicima će pritom biti dostupan Fina LEI servis, digitalna platforma za izdavanje, održavanje i upravljanje LEI oznakama, priopćila je Fina u utorak.

LEI oznaka (Legal Entity Identifier) međunarodno je priznati identifikator pravnih osoba koji omogućuje njihovo jednoznačno prepoznavanje na globalnom financijskom tržištu.

Ta oznaka potrebna je za sudjelovanje u brojnim financijskim transakcijama i ispunjavanje regulatornih obveza. U Hrvatskoj je trenutačno koristi 3.050 poslovnih subjekata.

Najveća novost za korisnike je usluga kontinuirane validacije LEI oznaka. Naime, zahvaljujući preuzimanju podataka iz javno dostupnih registara, podaci potrebni za ažuriranje LEI oznake automatski će se provjeravati i ažurirati bez dodatnih aktivnosti korisnika. Time se poslovne subjekte oslobađa obveze godišnjeg podnošenja zahtjeva za produljenje LEI oznake te ponovnog potvrđivanja i dostavljanja dokumentacije, ako nije bilo promjena podataka.

Do sada je LEI oznake za hrvatske poslovne subjekte izdavala Zagrebačka burza. Od 1. srpnja njihovo izdavanje preuzima Fina, dok će za poslovne subjekte iz drugih država biti nadležan slovensko centralno klirinško-depozitarna institucija KDD.

Finu je za obavljanje nove djelatnosti akreditirao Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), međunarodna organizacija koja upravlja globalnim sustavom LEI oznaka.

Putem Fina LEI servisa moguće je zatražiti dodjelu nove LEI oznake, produljiti valjanost postojeće, pregledati status aktivnih oznaka ili prenijeti LEI oznaku izdanu kod drugog operatera. Cijeli postupak dostupan je online i može se obaviti u nekoliko jednostavnih koraka.

Prijenos LEI oznaka sa Zagrebačke burze na Finu neće utjecati na njihov status. Aktivne LEI oznake ostat će važeće do datuma obnove, a tijekom tog razdoblja automatski će se kontinuirano validirati bez dodatne naknade.

“Fina LEI servis smo razvili kako bismo poslovnim subjektima pojednostavnili ispunjavanje regulatornih obveza i osigurali pouzdano upravljanje LEI oznakama tijekom cijelog njihova životnog ciklusa!, izjavio je predsjednik Uprave Fine Dražen Čović.

Istaknuo je da je Fina prvi lokalni LEI operater koji je omogućio kontinuiranu validaciju LEI oznaka, čime korisnicima dodatno olakšava ispunjavanje regulatornih zahtjeva.