Financije i investicije jedna od tema novog izdanja konferencije HGK Podržimo održivo

Cilj Europskog zelenog plana je u sljedećem desetljeću mobilizirati održiva ulaganja u iznosu od najmanje bilijun eura. Međutim, ni to nije dovoljno za sveobuhvatnu transformaciju koja je potrebna za ostvarenje ciljeva.

Potrebni su novi instrumenti održivog financiranja, koje se definira kao donošenje investicijskih odluka koje uzimaju u obzir okolišne, društvene i upravljačke (ESG) čimbenike. To potvrđuje i istraživanje Hrvatske gospodarske komore provedeno na 193 gospodarska subjekta.

Istraživanje je pokazalo da je većina, 64 posto, zainteresirana za dostupnost specijaliziranih ili subvencioniranih instrumenata održivog financiranja. Naime, od ispitanika koji su već započeli proces zelene tranzicije, 52 posto nema na raspolaganju adekvatna sredstva.

Kada govorimo o potrebnim iznosima, 42 posto treba manje od dva milijuna eura u sljedećih pet godina, dok 22 posto treba 2-5 milijuna eura. Najviše ispitanika zainteresirano je za zeleno financiranje (ekološki prihvatljive investicije), slijedi tranzicijsko financiranje, a zatim društveno (impact) financiranje. Najčešće se radi o projektima koji adresiraju učinkovitost potrošnje resursa, zatim korištenje obnovljivih resursa, a treći po redu prioritetnih projekata su oni iz kategorije energetske učinkovitosti. Preferirani financijski instrumenti su projektno financiranje, održivi krediti i leasing.

“Tvrtke prepoznaju važnost ESG-a za konkurentnost i otpornost. To više nije iznimka, već pravilo. To je posebno značajno jer je većina ispitanika iz istraživanja iz prerađivačke industrije, kod kojih je zelena tranzicija itekako značajna za njihovu konkurentnost, ali jednako toliko izazovna. Na putu do postizanja ciljeva održivosti, izvori financiranja već su dugi niz godina trn u oku za većinu tvrtki. Uz to se naravno nadovezuje jednostavnost i brzina administrativnih postupaka,“ pojašnjava potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš.

Istraživanje je početna pozicija za diskusiju koja će se nastaviti na konferenciji HGK Podržimo održivo, koja će okupiti domaće lidere i međunarodne stručnjake 9. i 10. rujna u Zagrebu. Inspirativni govornici dat će odgovore na pitanje kako izgleda odgovoran ulagački model u praksi, na temelju čega se donose investicijske odluke te na koji način financijska tržišta vrednuju dugoročnu održivost.