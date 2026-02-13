Fond za zaštitu okoliša priprema natječaje za zbrinjavanje otpada s ilegalnih odlagališta otpada

Fond za zaštitu okoliša najavio je u Narodnim novinama natječaje za zbrinjavanje ilegalnih odlagališta otpada i najavio nove.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za usluge uklanjanja i zbrinjavanja ili recikliranja otpada nepropisno odloženog otpada na lokacijama u Poznanovcu i Gospiću.

U priopćenju navode kako će Tijekom ožujka najaviti i natječaje za izvođenje radova na lokacijama u Pazinu i Samoboru. Sve ove aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fonda dio su provedbe mjera sanacije lokacija onečišćenih otpadom s ciljem zaštite okoliša i sprečavanja negativnog utjecaja na zdravlje ljudi.

Vrijendost prva dva natječaja 9,49 milijuna eura

Na području Poznanovca kod Bedekovčine planira se sanacija dviju lokacija na kojima se ukupno nalazi 13.200 tona nepropisno odloženog otpada. Riječ je o plastičnom otpadu i ambalaži, gumama te miješanom otpadu od mehaničke obrade koji sadrži i opasne tvari. Procijenjena vrijednost javne nabave za uklanjanje i zbrinjavanje ove količine otpada iznosi 7,39 milijuna eura plus PDV.

Sanacija na lokaciji u Gospiću odvijat će se u više faza zbog složenosti stanja na terenu, različitih vrsta otpada te istražnih radnji koje se provode u okviru kaznenog postupka. Prva faza obuhvaća uklanjanje 3.500 tona miješanog otpada od mehaničke obrade koji se nalazi uz silos – mljevenih kablova i plastike koji sadrže opasne tvari. Procijenjena vrijednost ove faze iznosi 2,1 milijuna eura plus PDV.

Uklanjanje otpada na navedenim lokacijama obuhvaćat će sve radnje potrebne za njegovo sigurno zbrinjavanje, uključujući utovar, vaganje, transport u zatvorenim vozilima te predaju ovlaštenim obrađivačima otpada.

Objavom dokumentacije u fazi prethodnog savjetovanja Fond otvara mogućnost gospodarskim subjektima da daju komentare i prijedloge vezane uz tehničke, financijske i proceduralne aspekte nabave. Nakon savjetovanja slijedi objava otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova. U sklopu pripreme dokumentacije Fond je proveo i analizu tržišta, a napravljene su i dodatne laboratorijske analize koje su sastavni dio objavljene dokumentacije.

Sustavnom pripremom dokumentacije i provedbom svih propisanih postupaka osiguravaju se preduvjeti za sanaciju navedenih lokacija, u skladu s važećim zakonskim, tehničkim i stručnim standardima.