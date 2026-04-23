FoodCoolTour – Hrana je oružje modernog vremena

U organizaciji Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Grada Osijeka i DD produkcije u Osijeku je u četvrtak započela konferencija FoodCoolTour.

Već prvog dana okupila je više od 400 sudionika – vodećih europskih i domaćih stručnjaka, donositelja odluka, predstavnika institucija, akademske zajednice i prehrambene industrije. Cilj konferencije je rasprava o ključnim izazovima sigurnosti hrane i održivosti proizvodnje.

Svečano otvorenje obilježile su poruke najviših predstavnika hrvatske zakonodavne i izvršne vlasti te predstavnika ključnih europskih i svjetskih agencija, s naglaskom na sigurnost i kontrolu hrane, kao i potrebu samodostatnosti poljoprivredne proizvodnje, što je strateško pitanje koje izravno ulazi u područje nacionalne i ekonomske stabilnosti i neovisnosti.

Sigurnost hrane nije trošak, nego investicija

Konferenciju su otvorili gradonačelnik Osijeka Ivan Radić i ravnatelj Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Hrvoje Hefer, koji je istaknuo važnost izbora za hrvatske građane u pitanju porijekla namirnica s naglaskom na domaću proizvodnju i ponudu.

„FoodCoolTour se već istaknuo svojim interdisciplinarnim pristupom. Sigurnost hrane nije samo pitanje struke, već i ekonomije, zdravlja, okoliša i povjerenja javnosti. Upravo zato na ovoj platformi okupljamo znanstvenike, stručnjake, industriju, donositelje odluka, predstavnike potrošača što daje najbolju šansu u pronalasku kvalitetnih i provedivih rješenja.” rekao je Hefer.

Gradonačelnik Osijeka, Ivan Radić naglasio je kako rješenja u pitanjima sigurnosti i proizvodnje hrane nastaju na sjecištu disciplina te znanosti i prakse te da Osijek, kao sveučilišni grad, pretvara ideje u sustave, politike i stvarne promjene. „Sigurnost hrane nije trošak, već investicija, a Osijek ima potencijal biti intelektualni centar Europe za budućnost hrane“, zaključio je Radić.

Neki hranu smatraju oružjem modernog vremena

Predsjednik Hrvatskog sabora, Gordan Jandroković istaknuo je da Hrvatska ima dobru energetske poziciju te da ono što nedostaje treba nadoknaditi kroz međunarodna partnerstva i savezništva. Poručio je da je pred državom velik posao, ali i jasna strategija za jačanje ključnih sektora do 2030. godine.

„Hrana definitivno postaje, kao i energija, sredstvo u postizanju ciljeva, a neki je smatraju oružjem modernog vremena. Toga svega moramo biti svjesni i prilagođavati se. Malo je država koje su samodostatne u svemu, a Hrvatska ima prednosti i nedostataka. Imamo izvrsnu energetsku poziciju, te možemo biti ponosni na naša postignuća. Područje poljoprivrede treba unaprijediti – samodostatni smo u uljaricama i žitaricama, a kada je u pitanju meso, mlijeko, voće i povrće, šećer mi smo na razini od oko 60 poto samodostatnosti i tu je ogroman posao pred nama. Međutim, nismo tu jedini“ – naglasio je Jandroković.

Potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić poručio je da je jačanje prehrambene sigurnosti jedno od ključnih pitanja države te da se kroz aktualne politike intenzivno radi na povećanju proizvodnje i konkurentnosti.

„Hrvatska ima dobru razinu samodostatnosti u proizvodnji žitarica, ali sektori poput stočarstva, osobito proizvodnje mlijeka, te voća i povrća područja zahtijevaju dodatna ulaganja i razvoj.“ Naglasio je da politika mora ići u dva smjera: jačanje proizvodnje i konkurentnosti, uz istodobno osiguravanje održivosti kroz pravedne prihode za proizvođače i ravnotežu u cijelom lancu opskrbe.

40 posto proizvodnje žitarica iz Slavonije

„Važno je ne samo koliko nego i kako proizvodimo, da svi proizvođači imaju odgovarajući dohodak, moramo gledati cijeli put hrane od polja do stola, cijeli lanac mora biti jednako jak u svakoj karici“, rekao je Vlajčić o održivosti proizvodnje. Dodao je i kako ga zabrinjava činjenica da svaki treći obrok stiže putem dostave, istaknuvši da Hrvatska nikada nije bila definirana samo onime što jedemo, već ponajprije zajedništvom za stolom.

Predsjednica Saborskog odbora za poljoprivredu, Marijana Petir, upozorila je da se sigurnost hrane i održivost resursa često uzimaju zdravo za gotovo sve dok ne nastupe krize i poremećaji u opskrbnim lancima. Tada, istaknula je, postaje jasno koliko su važni i hrana i oni koji je proizvode. Poručila je i da se prehrambena sigurnost ne može odvojiti od domaće poljoprivredne proizvodnje. „Prehrambena sigurnost ne počinje u krizi, ona se gradi u miru. Tek u krizama postaje jasno da prehrambena sigurnost ovisi o našoj sposobnosti da proizvedemo dovoljno vlastite, kvalitetne i zdravstveno ispravne hrane. Ako želimo prehrambenu sigurnost moramo imati proizvodnju“, naglasila je Petir.

Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak u svom obraćanju je istaknula: „Slavonija, Baranja i Srijem i dalje su žitnice Hrvatske s 212.000 poljoprivrednog zemljišta, od čega je 95 posto pod oranicama. Čak 40 posto proizvodnje žitarica i 35 posto svinjogojstva dolazi s područja Osječko-baranjske županije. Sve važne politike o hrani, održivost proizvodnje trebaju dolaziti iz ovog područja“, poručila je Tramišak.

Izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane Nikolaus Kriz rekao je kako se sektor hrane danas brzo mijenja, uz snažne inovacije unutar, ali i izvan Europske unije, zbog čega je ključno da EU ostane konkurentna i relevantna „EU ima najsigurniju hranu na svijetu. Imamo najviše standarde i kada se govori o sigurnosti grane, ljudi se okreću prema Europi za primjer i na to smo jako ponosni,“ istaknuo je Kriz. Govoreći o opozivima hrane i bolestima životinja, poručio je da apsolutna sigurnost ne postoji, no snaga sustava leži u brzom prepoznavanju i učinkovitom reagiranju na rizike, što pokazuje visoku razinu budnosti i kvalitetno upravljanje rizicima u cijelom sustavu.

U nastavku konferencije razgovara će se o sve prisutnijem problemu mikro i nanoplastike u prehrambenom lancu i kriznoj komunikaciji koji otvora pitanje koliko brzo i učinkovito institucije i industrija mogu reagirati kada je ugroženo povjerenje potrošača. U kontekstu dugoročnih trendova, panel o prehrani i starenju („kako ‘hakirati’ starenje“) ponudit će interdisciplinarni pogled na povezanost prehrane, zdravlja i kvalitete života.