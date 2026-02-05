Fortenova prodaje PIK Vrbovec i Jamnicu?

Fortenova po svemu sudeći prodaje PIK Vrbovec, dok se prema pisanju medija navodi kako bi predmet prodaje mogla biti i Jamnica. Kao najvjerojatniji kupac PIK-a Vrbovec spominje se Bosqar Invest.

Fortenova je pred procesom prodaje PIK-a Vrbovec, navela je prije nekoliko dana Danica.hr, a u četvrtak istu informaciju ponavlja Jutarnji.hr. Prema informacijama tog portala prodaje se i tvrtka Jamnica Plus. Iz Fortenove su im odgovorili kako će transparentno komunicirati informaciju o prodaji PIK-a Vrbovec kad budu imali relevantne informacije, dok su za Jamnicu rekli kako u ovom trenutku ne postoji proces prodaje.

Izvor Danice su menadžerski krugovi bliski PIK Vrbovcu, dok Jutarnji svoje izvore ne navodi. Fortenova je od početka ozbiljnijeg restrukturiranja prodala Ledo, Belje, PIK Vinkovce, Vupik, Agrolagunu, Zvijezdu i Dijamant. Iz Danice podsjećaju kako je predsjednik Uprave Fortenove Fabris Peruško u fokus Fortenove postavio sektore trgovine, logistike i komercijalnih nekretnina te pića.

Povod za prodaju tvrtki Fortenove je restukturiranje kompanije. Ona je nastala 2019. godine kao pravni nasljednik Agrokora. Jutarnji navodi kako je Fortenova refinancirala dug i smanjila ga s 1,2 milijarde na 650 milijuna eura.

Prema izvorima tog medija, kupac PIK-a Vrbovec bit će gotovo sigurno Bosqar Invest. Ta tvrtka već je preuzela slovensku Panvitu i Mlinar.