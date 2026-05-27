Forum prijevoznika: Rast troškova ugrožava im konkurentnost i opstanak

Hrvatski prijevoznici posluju u vrlo zahtjevnim uvjetima, suočeni s kontinuiranim rastom cijena goriva, visokim trošarinama, rastom troškova rada i financiranja, nedostatkom radne snage te sve snažnijim zahtjevima zelene tranzicije, što dovodi u pitanje njihovu konkurentnost i opstanak, istaknuto je u srijedu na 2. Forumu prijevoznika RH.

Poseban izazov, kako je rečeno, predstavlja činjenica da gorivo čini i do 40 posto ukupnih troškova poslovanja prijevoznika, a Hrvatska i dalje nema učinkovit model povrata dijela trošarine za cestovni teretni prijevoz, a što već godinama postoji u brojnim državama članicama Europske unije (EU).

Primjerice Italija, Slovenija, Španjolska, Portugal i Njemačka profesionalni cestovni prijevoz podupiru kroz povrate trošarina, porezne olakšice, subvencije goriva i programe modernizacije voznog parka. Hrvatski prijevoznici pritom ostaju u nepovoljnijem položaju na europskom tržištu, rečeno je na Forumu koji su organizirali Hrvatska obrtnička komora (HOK), Obrtnička komora Zagreb i Udruženje prijevoznika Zagreb.

Predsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kazao je da bi im pomoglo kada bi im država pomogla subvencijama kao što imaju druge europske države. Problem im stvaraju i gužve na graničnim prijevozima, od kojih je najveći problem Bajakovo. Mišljenja je kako je potrebna modernizacija i digitalizacija sustava kako bi se ubrzao prolazak na graničnim prijelazima.

Spomenuo je i problem starosti voznog parka, što je gorući problem već godinama kao i nedostatak vozača. Što se tiče zelene tranzicije, Miličić ocjenjuje da za nju još nismo spremni. “Ne postoji trenutno infrastruktura u cijeloj Europi, ne samo u Hrvatskoj, koja bi podržala zelenu tranziciju u međunarodnom transportu”, rekao je. Električni kamioni, kako je naveo, jako su skupi te si ih domaći prijevoznici ne mogu priuštiti, a s druge strane, trenutno se postoji dovoljan broj stanica na kojima bi se takva vozila nadopunjavala.

Po njemu, tri goruća problema na koja treba staviti naglasak su “modernizacija voznog parka, subvencije za gorivo i problem graničnih prijevoza”. Vezano uz subvencije, kazao je kako su poslali dopis resornom ministarstvu i nadaju se da će se nešto uskoro riješiti po tom pitanju.

‘Nikad teže nego danas’

Predsjednik Udruženja prijevoznika Zagreb i potpredsjednik Ceha prijevoznika HOK-a Zdravko Bubnić ustvrdio je da nikada nije bilo teže nego danas. “Vozim 30 godina i nikada nije bilo teže nego danas obzirom na starost voznog parka, cijene koje divljaju, troškove koji rastu, problem nedostatka radne snage”, naveo je. U zadnjih šest mjeseci cijena goriva, kao je rekao, porasla je 50 posto, a zbog uredbe Vlade o ograničavanju cijena goriva nemaju pravo na povrat trošarina.

Kako je naveo, manje-više sve zemlje EU daju poticaje za gorivo kad nastanu problemi – Španjolska daje 20 eurocenti, Italija 16 eurocenti, a u Hrvatskoj toga nema. “Poticaje imaju jedino autobusni prijevoznici (16 euro centi po litri) i to od vremena korone. Smatramo da su prijevoznici tereta tu zakinuti i da bi trebali biti izjednačeni”, izjavio je.

Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil naveo je da je u djelatnosti cestovnog prijevoza robe aktivno 3.817 obrta te je zaposleno nešto više od 10 tisuća osoba, što govori o važnosti te djelatnosti. Bez snažnog i konkurentnog cestovnog teretnog prijevoza nema stabilnih opskrbnih lanaca, kontinuiranog izvoza ni dugoročno održivog hrvatskog gospodarstva, poručio je.

Zahtjevi prijevoznika

S ciljem rješavanja problema prijevoznici od nadležnih institucija traže donošenje uredbe o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu roba, kao što je donesena i za komercijalni cestovni prijevoz putnika. Potrebno je također, kako su naveli, uspostaviti nacionalni program obnove teretnog voznog parka, uvesti povoljne kreditne linije te porezne olakšice za licencirane prijevoznike.

Nužno je ubrzati protočnost teretnog cestovnog prometa na graničnim prijelazima putem jačanja kadrovskih kapaciteta, dodatnu digitalizaciju procedura i bolju koordinaciju nadležnih službi. Među zahtjevima je i sustavno rješavanje infrastrukture i organizacije teretnog cestovnog prometa na graničnim prijelazima, uključujući formiranje potrebnih koridora za teretna vozila, kao i uvođenje brzih linija za tranzitni promet te prazna teretna vozila.