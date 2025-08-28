Franck preuzima tvornicu i brendove kave u Bosni i Hercegovini

Franck grupa počela je proces preuzimanja tvornice za preradu kave u Posušju te brendova kave s tržišta Bosne i Hercegovine (BiH) Branck caffé i Dolce caffe, kao iskorak u daljnjem jačanju lokalne prisutnosti i konkurentnosti Francka na tržištu BiH i regije, objavili iz te kompanije.

Nakon uspostave izravne distribucije u svim kanalima na tržištu BiH, Franck nastavlja strateško jačanje poslovanja kroz planiranu akviziciju proizvodnih kapaciteta i brendova kave, a za iznos transakcije navode da je poslovna tajna.

Ta akvizicija uslijedila je nakon što je Franck uspostavio izravnu kontrolu nad svim kanalima prodaje na tržištu BiH te time osnažio komercijalnu infrastrukturu i postigao bolju povezanost s kupcima. Za planirano preuzimanje tvornice i brendova kažu da je logičan je nastavak tog procesa, s fokusom na unapređenje lokalnih proizvodnih i logističkih kapaciteta, fleksibilnosti i tržišne agilnosti.

Zaključenje transakcije očekuje se krajem ove godine, a integracija preuzetih brendova u Franckovu prodajnu i distribucijsku mrežu planirana je na jesen ove godine, dok se preseljenje postojeće Franckove proizvodnje iz Gruda u Posušje očekuje do kraja drugog kvartala 2026.

U sklopu projekta planirana je i izgradnja novog skladišnog prostora s većim kapacitetom na lokaciji nove tvornice.

“Akvizicijom dodatno jačamo našu proizvodnu strukturu u BiH, proširujemo tržišni portfelj te osiguravamo veću učinkovitost u distribuciji i logistici. Tvornica u Posušju, uz modernu tehnologiju i prepoznatljive lokalne brendove, postaje dio integriranog proizvodnog sustava Francka u regiji”, naglasio je direktor Francka za BiH Edin Škaljić.

Iz Francka napominju i da brendovi Branck caffée i Dolce caffe imaju solidnu prisutnost na tržištu BiH, dok je tvornica u Posušju opremljena suvremenim automatiziranim sustavom za preradu kave, što osigurava dodatne kapacitete i operativnu stabilnost.

