Fresh Corner proslavio 10. rođendan na odmorištu INA Vukova Gorica – uz kavu, tortu i poznate goste!

Deset godina, milijuni kava, tisuće hot dogova i bezbroj osmijeha – tako bismo ukratko mogli opisati prvo desetljeće Fresh Cornera, omiljenog mjesta za kavu i kratki predah na putu. Veliki jubilej proslavljen je s kupcima, ambasadorima i partnerima na Ininom odmorištu Vukova Gorica – mjestu koje savršeno simbolizira ono što Fresh Corner jest: toplo, gostoljubivo i s vrhunskim gastro proizvodima.

Slavljenička atmosfera bila je vesela od samog jutra – uz glazbu, miris svježe mljevene kave i puno dobrog raspoloženja. Naravno, nije moglo proći bez simboličnog trenutka – rezanja torte koju je s puno ljubavi pripremila Duška Blažević, slastičarka s Inina maloprodajnog mjesta Vukova Gorica, zajedničkog nazdravljanja i velikog cheersa uz omiljenu Fresh Corner kavu!

„Nastavljamo kao i do sada – našim kupcima smo u prvih devet mjeseci ove godine poslužili sedam milijuna kava. Moderniziramo našu mrežu i želimo da svaki posjet Ininom maloprodajnom mjestu kupcima donese onaj poznati Fresh Corner doživljaj – odličnu kavu, kvalitetnu ponudu i toplo gostoprimstvo,“ poručila je Zdravka Demeter Bubalo, operativna direktorica Usluga kupcima i maloprodaje.

Tatjana Cvijetić Lončarić, direktorica INA Maloprodajnih servisa, istaknula je uspjeh brenda:

„Prepoznatljivost Fresh Cornera danas je čak 95 posto – gotovo svi u Hrvatskoj znaju za njega! To nam govori da smo postali dio svakodnevice naših kupaca, ali i da se trud svakog našeg zaposlenika u maloprodaji vidi i osjeti.“

Rođendanska proslava na Vukovoj Gorici bila je prilika da se INA i Fresh Corner zahvale svima koji su doprinijeli ovom uspjehu – od zaposlenika u maloprodaji i partnera do vjernih kupaca koji već deset godina svakodnevno svraćaju „na svoju Fresh Corner kavu“.

Fresh Corner tako ulazi u novo desetljeće – s istim ciljem kao i prvog dana: učiniti svaki trenutak odmora ukusnim, toplim i nezaboravnim.