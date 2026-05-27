Gdje Hrvati putuju za produženi vikend uoči Tijelova? Velik interes za međunarodna putovanja

S nadolazećim blagdanom Tijelova, koji donosi produženi vikend od 4. do 8. lipnja, mnogi hrvatski putnici planiraju kratki bijeg uoči ljetne sezone. Prema podacima pretraživanja Booking.com-a, međunarodna putovanja i dalje privlače velik interes, pri čemu su se Barcelona, Pariz i London istaknuli kao najpretraživanije destinacije izvan Hrvatske za boravke tijekom produženog vikenda.

Istovremeno, domaća putovanja ostaju popularan izbor. Među hrvatskim destinacijama, Zadar, Rovinj i Pula nalaze se među najpretraživanijim lokacijama, što pokazuje kontinuirani interes za obalne odmore bliže domu.

Kako bi inspirirao putnike koji planiraju svoj produženi vikend, Booking.com ističe opcije smještaja u najpretraživanijim međunarodnim i domaćim destinacijama među hrvatskim putnicima.

Barcelona, Španjolska

Kao najpretraživanija međunarodna destinacija među hrvatskim putnicima za nadolazeći produženi vikend povodom Tijelova, Barcelona odražava kontinuirani interes za destinacije koje spajaju istraživanje grada, kulturu i obalna iskustva.

Poznata po prepoznatljivoj arhitekturi, živahnoj atmosferi i mediteranskom okruženju, Barcelona poziva posjetitelje da istraže znamenitosti poput bazilike Sagrada Família, gdje opcije audio vodiča nude dodatni uvid u svjetski poznato Gaudíjevo remek-djelo. Putnici mogu posjetiti i Park Güell, prošetati Gotičkom četvrti ili provesti vrijeme uz gradske plaže, dok grad nudi ravnotežu između kulture, povijesti i opuštanja uz obalu za nekoliko dana odmora.

Za putnike koji žele maksimalno iskoristiti kraći boravak u Barceloni, Fisa Rentals Ramblas Apartments nudi praktičnu bazu u središtu grada, u blizini Plaçe Catalunya i Las Ramblasa. Budući da su Gaudíjeve znamenitosti, lokalne tržnice i kulturne lokacije dostupne pješice, apartmani su prikladan izbor za one koji žele jednostavno istraživati grad uz udobnost modernog apartmanskog smještaja.

Zadar

Među domaćim destinacijama, Zadar se ističe kao najpretraživanija hrvatska lokacija za razdoblje blagdana Tijelova. Zahvaljujući spoju povijesne baštine, obalnog okruženja te živahne, ali opuštene atmosfere, lako je razumjeti zašto je Zadar popularan izbor među brojnim hrvatskim putnicima koji žele iskoristiti produženi vikend.

Posjetitelji mogu istražiti staru gradsku jezgru, doživjeti Morske orgulje i instalaciju Pozdrava Suncu ili provesti vrijeme uz obalu dok temperature rastu uoči ljeta. Za drugačiji doživljaj grada, putnici se mogu odlučiti i za krstarenje uz zalazak sunca oko Zadra uz pjenušavo vino, koje pruža pogled na staru gradsku jezgru i obalu iz perspektive mora, ili koristiti grad kao polazište za poslijepodnevni izlet u Nacionalni park Krka, poznat po slapovima, pješačkim stazama i slikovitim riječnim prizorima.

Nakon dana provedenog u istraživanju zadarskih starih ulica, rive i obližnjih znamenitosti, Island View Luxury Apartments nudi ugodno mjesto za predah i uživanje u gradu iz opuštenije perspektive. S pogledom na more, modernim sadržajima apartmanskog smještaja i lokacijama poput plaže Kolovare, Kneževe palače i Trga pet bunara u neposrednoj blizini, putnicima pruža jednostavnu bazu za kombiniranje razgledavanja, odmora i osjećaja duljeg odmora na Jadranu.