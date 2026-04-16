GIP Pionir i Pedom uvjerljivo najjeftiniji – dobili proširenje zagrebačke obilaznice

Hrvatske autoceste odlučile su u četvrtak dogradnju trećeg voznog traka na dionici autoceste A3 između čvorova Zagreb Zapad i Lučko, povjeriti zajednici ponuditelja koju predvodi zagrebački GIP Pionir, uz partnera Pedom Asfalti, s ponudom od 29,65 milijuna eura bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost natječaja koji je Forbes Hrvatska najavio u srpnju prošle godine iznosila je 42 milijuna eura plus PDV. Na natječaj je pristiglo deset ponuda hrvatskih i tvrtki iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Turske, Kine i Indije.

Ponuda Strabaga i Belfryja iznosila je 38,00 milijuna eura plus PDV, GIP Pionir i Pedom Asfalti 29,65 milijuna eura plus PDV, BK Montaža i Ciglenica 49,62 milijuna eura plus PDV, Doğuş İnşaat ve Ticaret 42,68 milijuna eura plus PDV, CP Ptuj 41,38 milijuna eura plus PDV, GP Krk 41,48 milijuna eura plus PDV, China Civil Engineering Construction Corporation 39,69 milijuna eura plus PDV, CGP, CGP Aquaterm i Garnol inženiring 39,98 milijuna eura plus PDV, Hering i Voc Celje – vzdrževanje in obnova cest 43,79 milijuna eura plus PDV, a Ashoka Buildcon 46,12 milijuna eura plus PDV.

Četiri ponude koje su premašile iznos od 42 milijuna eura su iz tog razloga odbijene.

Ugovor s izvođačem još nije sklopljen, jer je na snazi desetodnevni žalbeni rok tijekom kojeg sudionici natječaja mogu osporiti odluku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Dionica Zagreb Zapad – Lučko dugačka je 4,5 kilometra i najprometnija je u Hrvatskoj, s do 80.000 vozila na dan u ljetnim mjesecima.

Prikaz proširenja autoceste od čvora Zagreb zapad. Od označenog dijela prema Lučkom, autocesta će imati tri vozne i jednu zaustavnu traku u svakome smjeru. Screenshot: Dokumentacija natječaja

Dvotračni kolnik proširit će se na tri vozne trake, uz zaustavni trak u svakom smjeru, a ukupna širina autoceste narast će s 28 na 39,5 metara. U sklopu radova ruši se most Dubava.

Radovi bi trebali trajati 540 radnih dana, a krajnji rok za završetak je 15. lipnja 2028. godine.