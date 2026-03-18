Glavina: Buking je usporen, ali uz dobru pripremu godina bi mogla biti uspješna

Rezervacije su usporene, ali Hrvatska s dobrom komunikacijskom strategijom na ključnim tržištima i pažljivom pripremom sezone može imati dobru turističku godinu, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Zbog stanja na Bliskom istoku primjetan je usporeni buking u Hrvatskoj i većini konkurentskih zemalja, rekao je Glavina nakon dodjele ugovora za sportsku infrastrukturu.

Dodao je kako istraživanje Europske putničke komisije kaže da trenutačna situacija na Bliskom istoku utječe na sve turističke destinacije, posebno na one koje imaju više gostiju s istoka.

Hrvatska ima strateške prednosti, a to su laka dostupnost za većinu europskih zemalja, sigurnost i 80 posto turističkog prometa iz Europe, rekao je Glavina.

S druge strane, upozorio, je, konkurentske zemlje kao što su Italija, Španjolska ili Francuska, znatno više ovise o turističkom prometu s istoka svijeta nego Hrvatska, pa je logično da će padove iz te regije pokušati nadomjestiti s europskog tržišta.

“Naši konkurenti su izrazito aktivni i traje jako žestoka tržišna utakmica s paketima, akcijama i popustima pri čemu hrvatski konkurenti pokušavaju zagrabiti što veći dio europskog tržišta. To je poruka i nama da se moramo prilagoditi na jednak način i voditi brigu da ponudimo najkonkurentniji mogući proizvod i shvatimo da nismo u normalnim okolnostima, nego onima u kojima moramo dnevno paziti što se događa i adekvatno s time se pojaviti na tržištu”, rekao je Glavina.

Izvijestio je da su obavljeni razgovori s Hrvatskom turističkom zajednicom, koja radi “na adaptiranju komunikacijskih poruka dominantno prema europskim tržištima, s isticanjem naših ključnih aduta”.

“Ako se svi dobro pripremimo i ako turistički sektor odgovori s konkurentnim ponudama i akcijama, siguran sam da možemo imati kvalitetnu i uspješnu turističku godinu”, rekao je Glavina.

Upozorio je da bi na izglede sezone mogla utjecati i inflacija potaknuta prije svega rastom cijena energije, pa bi turisti mogli znatno manje putovati, posebno oni u čijim zemljama država ne intervenira u cijene kao u Hrvatskoj.

“Nema nikakvog razloga za paniku. Izrazito je važno da smo jako dobro pripremljeni, optimistični, komuniciramo sa svim tržištima i gostima i kažemo im: ‘Hrvatska je nikad bliža i jednostavnija za doći, ona je sigurna turistička zemlja i nudi dobar omjer cijene i kvalitete’. Ako te poruke pošaljemo i to ostvarimo, imat ćemo dobru turističku godinu”, rekao je Glavina.