Glavina: Hrvatska je percipirana kao jedna od najsigurnijih turističkih zemalja

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina uručio je ugovore vrijedne milijun eura za financiranje dodatnih timova medicinske pomoći i turističkih ambulanti tijekom ljetne sezone i podršku aktivnostima HGSS-a i MUP-a te je izjavio kako je Hrvatska percipirana kao jedna od najsigurnijih turističkih zemalja.

Ministarstvo turizma i sporta i HTZ svake godine dodjeljuju sredstva žurnim službama, a ove godine je za sedam županija dodijeljeno oko 405 tisuća eura za turističke ambulante i dodatne timove hitne medicinske pomoći. Oko 280 tisuća eura dodjeljuje se MUP-u za projekt Sigurna turistička destinacija, a oko 450 tisuća eura HGSS-u.

Nakon dodjele ugovora, održan je pripremni sastanak uoči ljeta s najvažnijim dionicima turističkog sektora i pripadnicima žurnih službi.

Ministar Glavina rekao je uoči sastanka da je ova godina posebno izazovna, problematična, trenutno obilježena ratom i ozbiljnom krizom te da sva istraživanja i iskustva potvrđuju da je u takvim okolnostima percepcija sigurnosti jedan od najsnažnijih motiva za odabir turističke destinacije za glavni dio turističke godine.

Rekao je da je Hrvatska definitivno percipirana kao jedna od najsigurnijih turističkih zemalja u svijetu čemu pridonose i žurne službe.

Govoreći o turističkim rezultatima za prva tri mjeseca ocijenio je da možemo biti zadovoljni i da je to na tragu nastojanja da rezultate poboljšamo u pred i posezoni, ali i s velikom dozom opreza, jer će se situacija i kriza u svijetu najviše reflektirati na dolaske i noćenja u srpnju i kolovozu, kada ih imamo najviše.

Stoga se moramo fokusirati upravo na taj period, cijeli turistički sustav pripremiti i odgovoriti na najbolji mogući način, da eventualne nestabilnosti i gubitke podijelimo solidarno po cijelom lancu vrijednosti i ne prebacujemo sve na kupca, kazao je ministar.

Dodao je da će izostati veliki dio gostiju koji putuju iz određenih dijelova svijeta te da se očekuje borba za svakog gosta iz Europe.

Ako ponudimo dobre pakete, aranžmane i cijene i realiziramo sve prema planu, ne samo da imamo priliku za dobre rezultate u ovoj godini nego napraviti i jako dobar temelj za sljedeću turističku godinu, naglasio je.

Na pitanje o problemima opskrbe gorivom, primjerice na aerodromima u susjednim zemljama, ministar Glavina je odgovorio da kod nas ovom trenutku nema razloga za zabrinutost, da je prioritet Vlade dostatna opskrba energentima i zaštita standarda građana i gospodarstva te je donesen paket mjera.

Ako dođe do većeg poremećaja koji bi se događao diljem Europe, to će utjecati na putovanja, no, moramo biti optimistični i vjerovati da će sve ići ka smirivanju i da ćemo ovo ljeto ipak funkcionirati u koliko toliko normalnim okolnostima, rekao je.

Dodao je da su razgovori s direktorima hrvatskih zračnih luka stalni te da se razgovaralo i kako bi se povećao, a ne smanjio broj letova te da će se za to pokušati osigurati dodatna sredstva.

Na pitanje o Vedranu Pavleku, rekao je da nema novih saznanja, a na pitanje o novim mjerama, rekao je da Ministarstvo u koordinaciji s dionicima sportskog sustava priprema niz mjera, koje podrazumijevaju izmjenu zakonskih i podzakonskih akata kako bi znatno povećali transparentnost i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da je zdravstvena sigurnost i dostupna zdravstvena zaštita dodatni kvalitetan i stručni faktor uspjeha turističke sezone, da je sustav stručno pripremljen. Naglasila je da će turističke ambulante pomoći da ne bude dodatnih opterećenja hitnih službi na terenu i objedinjenih hitnih prijema u bolničkom sustavu.

Ove godine na razini Ministarstva započeti su terenski razgovori te su iz primorskih županija nominirane 62 ambulante, kazala je i istaknula da su lokalne jedinice prepoznale kolika je to dodatna pomoć uz redovnu zdravstvenu skrb.

Slijedi proces pronalaska kadrova za turističke ambulante, a od ove godine novina je program osnaživanja mladih liječnika gdje je rad u turističkoj ambulanti, osim u hitnim ambulantama, nominiran kao mogućnost rada kroz određeni broj mjeseci, koji će se dodatno bodovati za kasniji program specijalističkog usavršavanja. Dodala je da će se za specijalistička usavršavanja otvoriti natječaj nakon turističke sezone.

Što se tiče prijevoza pacijenata i protokola za situacije odsječenosti otoka od kopna za loša vremena, odgovorila je da protokoli postoje, jedan je i za otok Pag, te da je važno da su svi dionici upoznati s protokolom.

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić rekao je da smo i dalje percipirani kao sigurna turistička destinacija, imamo komparativnu prednost blizine naših ključnih emitivnih tržišta i u tom smislu su, uz adekvatnu kvalitetu i vrijednost za novac, usmjerene i ključne poruke marketinških kampanja.

Ove godine smo preko 30 posto više sredstava usmjerili i u strateško partnerstvo s turoperatorima i avioprijevoznicima s ciljem zadržavanja visoke razine i poticanja još većeg broja letova, ponajprije u pred i posezoni, na sve naše destinacije, rekao je.