Glavina i Staničić: Turistička 2025. bit će rekordna

Turistička 2025. u Hrvatskoj će biti rekordna godina, s više od 21,6 milijuna turista i oko 110 milijuna noćenja, a slična može biti i 2026. uz stabilizaciju cijena, poručili su ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić.

Glavina i Staničić su na konferenciji za novinare naglasili da je Hrvatska u svijetu najpoznatija po turizmu i sportu, te da su njihovi rezultati za ponos.

Glavina je ponovio da je dobro što je rast turizma ove godine prvi puta ostvaren izvan ljeta, što potvrđuje i prosinac s do sada 5 posto više dolazaka turista i 6 posto više noćenja nego u istom mjesecu lani, čemu pogoduju adventske manifestacije i što će zadržati godišnji rast dolazaka turista malo iznad 2 posto, a noćenja za 1 posto u odnosu na 2024. godinu.

Važnijim od brojki ministar je označio dobre rezultate reforme turizma, sa zakonskom podlogom zaustavljanja bujanja obiteljskog smještaja, radi postizanja održive smještajne strukture.

“Od 2016. do ove godine imali smo oko 25 tisuća novih kreveta u tom smještaju koji je najbrojniji u ukupnoj strukturi. U 2025. se prvi puta broj kreveta u tom smještaju smanjuje, do kraja godine vjerujemo za oko 10 tisuća. Uz to, za 1 dan, s lanjskih 59 na 60, ove godine povećana je prosječna popunjenost i vjerujemo da će u idućim godinama rasti, kao što raste u hotelima i kampovima. Time se povećava i broj stanova/kuća za dugoročni najam i priuštivo stanovanje”, rekao je ministar.

Za početak 2026. najavio je objavu rezultata novog istraživanja TOMAS o ponašanju i potrošnji turista koje u Hrvatskoj godinama provodi Institut za turizam, iz kojeg je otkrio samo podatak da “većina hrvatskih građana podržava turizam”, što je važno za održive politike, kao i porast plaća u turizmu, za koje je rekao da su sada, nakon puno godina, iznad prosjeka RH.

Očekuje i da će poboljšanja u zakonu o strancima pridonijeti lakšem zapošljavanju stranaca koji su i dalje potrebni turizmu, a do ljeta 2026. trebao bi biti gotov i novi zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, u kojem će se, istaknuo je ministar, uz ostalo adresirati i najveći problem neregistrirane djelatnosti u domaćinstvima te takvima onemogućiti oglašavanje ili prodaja na platformama.

Najvažnije su konkurentne cijene

Zbog trendova u Europi i svijetu za 2026. koji najavljuju manje putovanja s manjim budžetima i kraćim boravcima, veću potražnju izvan ljeta zbog klime i visokih cijena te u manje poznate destinacije, najvažnijim za turizam u 2026. i Glavina i direktor HTZ-a Staničić označili su cjenovnu konkurentnost Hrvatske, koja mora biti jaka ako želimo isti broj noćenja kao u 2025.

“Stabilizacija cijena mora se dogoditi i kod nas kao što se dogodila i kod mediteranske konkurencije, a to znači da povećanje mora pratiti nova kvaliteta ili dodatne usluge. Ako toga nema, onda cijene treba korigirati i prilagoditi potražnji”, rekli su i Glavina i Staničić.

Staničić je najavio da se nakon intenzivne i zahtjevne 2025. očekuje slična 2026. godina u kojoj će HTZ pojačati promociju na tržištima i digitalnim kanalima, za što ima i veći proračun nego u 2025., te vjeruje da će se iznova potvrditi stabilna pozicija Hrvatske kao “jedne od najpoželjnijih destinacija”.

“Dodatno ćemo raditi i na tržištima s kojih smo ove godine imali pad dolazaka i noćenja turista, uvodimo i nove alate digitalne komunikacije, imat ćemo osam glavnih kampanja, nastupiti na 33 sajma i bit ćemo zemlja-partner na turističkom sajmu u Sloveniji, koja nam je među važnijim tržištima. Najvažnija će biti vrijednost za novac, pa stoga treba biti mudar s cijenama”, poručio je Staničić.

Na pitanje o očekivanim prihodima od turizma za 2025., Glavina je odgovorio da stoji i dalje procjena Hrvatske narodne banke da bi od stranih turista prihod mogao porasti na oko 15,5 milijardi eura.