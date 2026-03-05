Glavina: Vjerujemo da rat neće poremetiti očekivane dolaske turista u Hrvatsku

Trenutna situacija u svijetu zbog rata na Bliskom istoku ne ide u prilog turističkim zemljama, pa tako ni Hrvatskoj, jer je osnovni preduvjet turizma mir i sigurnost kojih sada nema, ali vjerujemo da to neće u značajnijoj mjeri poremetiti očekivane dolaske turista u Hrvatsku, rekao je nakon sjednice Vlade u četvrtak ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Odgovarajući na pitanja novinara nakon Vlade, ministar Glavina je, u osvrtu na ratna događanja i njihovu utjecaju na turizam rekao i da Hrvatska ima nekih prednosti u ovom trenutku, među kojima i to što otprilike 80 posto turističkog prometa ostvaruju turisti iz Europe, koji dolaze najviše cestovnim putem, dok i s dalekih tržišta bilježimo rast, većinom iz SAD-a i Kanade, odnosno sjeverne i južne Amerike.

S ugroženih područja Bliskog istoka, odnosno Dubaija, Dohe, Abu Dhabija i drugih zrakoplovnih čvorišta s Bliskog istoka puno turista putuje prema Europi iz Azije, Afrike i ostalih dalekih zemalja, no u Hrvatskoj još uvijek dominiraju turisti sa zapada Europe, pa Glavina vjeruje da će Hrvatska zadržati svoj turistički promet, a možda će ove godine i dio Europljana, koji su planirali putovanja na daleke destinacije, zbog tih ratnih sukoba ostati u Europi i moguće doći i u Hrvatsku.

“Ipak, po svim povratnim informacijama od naših partnera, touroperatora, avioprijevoznika i drugih, brojke i rezervacije za Europu, konkretno za Hrvatsku su stabilne, otprilike na razini prošle godine u ovo isto vrijeme. Sada je najvažnije da se naš turistički sektor pripremi najbolje što može za ovu godinu, posebice pred i posezonu, i da budemo najkonkurentniji, što objektivno možemo biti”, poručio je ministar.

Naglasio je i da je prednost Hrvatske što je turisti doživljavaju kao zemlju u kojoj se osjećaju sigurno, a to, kako dodaje, treba i nadograditi konkurentnom kvalitetom ponuda i cijenama, a ako to hrvatski turizam ponudi, Glavina vjeruje da možemo imati dobru, stabilnu turističku godinu, ali naglasio je i da će veliki uspjeh biti ako se ponove lanjske turističke brojke.

“Kod svih naših konkurenata primjetna je određena stabilizacija cijena i potrebno je nedvojbeno i da Hrvatska podigne svoju konkurentnost po pitanju cijena. Dakle, ne možemo se dovesti u situaciju da na nekim nama tradicionalnim tržištima Hrvatska postaje preskupa, moramo adekvatno odgovoriti na taj izazov. Pozivam sektor da prate što se događa na tržištima i prilagođavaju se promjenama, nudeći prije svega dobar odnos cijene i kvalitete, odnosno vrlo konkurentne i povoljne cijene. Ako to odradimo, a to se veže i na strateške prednosti koje imamo, imamo šanse odraditi dobru i kvalitetnu godinu”, rekao je Glavina.

Komentirao je i nedavne objave slovačkih medija da bojkotiraju turističke odlaske u Hrvatsku uslijed situacije sa MOL-om i Janafom, napominjući da je u tome važna komunikacija sa turističkim partnerima u Slovačkoj, pa i u Mađarskoj, i da im je Hrvatska jako dobar susjed i partner.

“To su bile informacije većinom na društvenim mrežama, koliko sam razumio, i izvučene iz konteksta, pa čak su se i neki mediji iz Slovačke javljali za hrvatske medije i rekli da to nije nešto što predstavlja velik problem, da su to neke sporadične teme , moguće i političkog prepucavanja pozicije i opozicije. Slovačkoj i njihovim turistima poručujemo da su nam dragi, kao i oni iz Mađarske, i uvijek dobrodošli”, zaključio je Glavina.