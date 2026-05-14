Global Risks Report – koji su glavni izazovi u svijetu?

AmCham Hrvatska i Marsh održali su 13. svibnja poslovno događanje „Global Risks Report 2026 – Navigating Uncertainty“, koje je okupilo gotovo 90 predstavnika poslovne zajednice. Fokus događanja bio je na rastućoj globalnoj neizvjesnosti, geopolitičkim i geoekonomskim promjenama, tehnološkoj transformaciji te načinima na koje kompanije mogu jačati otpornost u sve volatilnijem poslovnom okruženju.

Središnji dio događanja bilo je predstavljanje Global Risks Reporta 2026, koji je predstavila Lorraine Stack, regionalna liderica za upravljanje rizicima za Europu u Marshu. Izvješće ukazuje na sve izraženiju percepciju globalnih stručnjaka da svijet ulazi u turbulentnije i fragmentiranije razdoblje, obilježeno geoekonomskim napetostima, oružanim sukobima, dezinformacijama, društvenom polarizacijom, kibernetičkom nesigurnošću i klimatskim rizicima.

Rizici se pojačavaju

„Države se sve više okreću vlastitim interesima, međunarodna suradnja slabi, a gospodarstvo, trgovina i tehnologija sve se češće koriste kao alati političkog pritiska. U takvom okruženju rizici više ne djeluju odvojeno, već se međusobno pojačavaju i prelijevaju jedan u drugi“, istaknula je Stack.

Otvarajući događanje, Andrea Doko Jelušić, izvršna direktorica AmCham Hrvatska, naglasila je kako globalni rizici danas imaju izravan utjecaj na strateške odluke kompanija i konkurentnost gospodarstava.

„Globalni rizici danas više ne djeluju izolirano – oni istodobno oblikuju investicijske odluke, lance opskrbe, energetsku sigurnost, tržište rada i konkurentnost gospodarstava. Upravo zato otpornost kompanija i gospodarstava sve više ovisi o sposobnosti lidera da dugoročne globalne trendove razumiju na vrijeme i pretoče ih u kvalitetne strateške odluke. Vjerujemo da su upravo ovakve rasprave važne jer poslovnoj zajednici omogućuju ne samo bolje razumijevanje rizika, već i prepoznavanje novih prilika za rast i razvoj u razdoblju povećane neizvjesnosti“, istaknula je Doko Jelušić.

Prema izvješću, više od polovice ispitanih stručnjaka iz poslovnog, javnog i akademskog sektora očekuje da će sljedeće dvije godine biti obilježene ozbiljnim poremećajima, dok se u desetogodišnjoj perspektivi procjene dodatno pogoršavaju. Posebno je naglašeno da upravljanje rizicima više ne može biti ograničeno samo na financijske ili tržišne pokazatelje, već zahtijeva razumijevanje šireg društvenog, političkog, tehnološkog i okolišnog konteksta.

AI neće nazvati u tri ujutro kad nastane šteta od milijun eura

Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Marsha Hrvatska, istaknula je kako se kompanije danas suočavaju s okruženjem u kojem brzina promjena zahtijeva novi pristup upravljanju rizicima.

„Naš posao više nije samo osigurati se i nadati se najboljem, već upravljati rizikom pri 350 kilometara na sat“, poručila je Horvat Martinović, opisujući stvarnost u kojoj danas posluju kompanije.

Naglasila je i kako tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju, može pomoći u analizi i praćenju rizika, ali ne može zamijeniti ljudsko iskustvo, prosudbu i odgovornost u kriznim situacijama.

„AI neće nazvati u tri ujutro kada nastane šteta od milijun eura. Neće pregovarati s osiguravateljima kada tržište postane kaotično“, rekla je Horvat Martinović, dodajući da su stručnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom i dalje nezamjenjivi elementi učinkovitog upravljanja rizicima.

Za Hrvatsku su, prema nacionalnom profilu rizika, među ključnim izazovima inflacija i rast troškova, nedostatak radne snage i talenata, moguće gospodarsko usporavanje, rizik precijenjene imovine, osobito nekretnina, te dezinformacije. Inflacija je identificirana kao najveći pojedinačni rizik za Hrvatsku, što pokazuje da se globalni geopolitički i geoekonomski poremećaji u domaćem kontekstu najizravnije očituju kroz rast troškova života i poslovanja.

Otpornost ovisi o sposobnosti anticipiranja promjena

„Kronični nedostatak radne snage prestao je biti operativni problem i postao strateška prijetnja“, upozorila je Stack, dodajući kako rizici povezani s tržištem rada, troškovima i imovinom izravno utječu na konkurentnost, investicije i dugoročnu stabilnost poslovanja. „Za hrvatske tvrtke to znači poslovanje u okruženju u kojem su troškovi teško predvidivi, radnika je sve teže pronaći, a globalni poremećaji brzo se prelijevaju na domaće tržište. Klasični pristupi upravljanju rizicima više nisu dovoljni. Razumijevanje šireg društvenog, političkog i tehnološkog konteksta postaje jednako važno kao i praćenje financijskih pokazatelja“, zaključila je Stack.

U sklopu događanja održana je i panel rasprava „Transforming Uncertainty into Growth“, koja je okupila vodeće poslovne lidere iz Hrvatske. Na panelu su sudjelovali Dario Silić, generalni direktor Bina Istre; Ivana Mrkonjić, predsjednica Uprave Hrvatske pošte; Neven Vranković, potpredsjednik Atlantic Grupe; Jasminka Horvat Martinović, predsjednica Uprave Marsh Hrvatska; Stjepan Roglić, potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico Grupe; te Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemach Hrvatska. Raspravu je moderirala Martina Sokač Saraga, stručnjakinja za strateško komuniciranje i poslovni razvoj.

Panelisti su se složili da otpornost kompanija danas sve više ovisi o sposobnosti anticipiranja promjena, brzoj prilagodbi poslovnih modela, jačanju opskrbnih lanaca i infrastrukture te donošenju strateških odluka u uvjetima povećane neizvjesnosti. Poseban naglasak stavljen je na liderstvo, organizacijsku agilnost, kibernetičku sigurnost, dostupnost talenata i scenarijsko planiranje.

Događanje je zaključeno porukom da kompanije moraju prijeći s reaktivnog pristupa na dugoročnije i strateškije modele upravljanja rizicima. U okruženju u kojem se globalni poremećaji sve brže prelijevaju na lokalna tržišta, otpornost, prilagodljivost i sposobnost donošenja odluka u uvjetima neizvjesnosti postaju ključne poslovne prednosti.