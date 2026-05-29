Godinu dana digitalnih obveza u Europi: Microsoft izvještava o napretku u razvoju umjetne inteligencije i cloud infrastrukture

Godinu dana nakon predstavljanja svojih digitalnih obveza u Europi, Microsoft izvještava o napretku u razvoju umjetne inteligencije i cloud infrastrukture, uz fokus na suverenitet, privatnost podataka i kibernetičku sigurnost u Europi.

Prošle godine se fokus rasprave o oblaku u Europi pomaknuo s pitanja gdje se podaci nalaze na pitanje tko i kako njima upravlja, uključujući kontrolu nad sustavima, identitetima, enkripcijskim ključevima i AI modelima. “U okruženju obilježenom geopolitičkom nesigurnošću, rastućim kibernetičkim prijetnjama i brzom primjenom umjetne inteligencije, lokacija podataka ne jamči kontrolu. Ono što je važno jest mogu li organizacije nastaviti poslovati kada je pritisak najveći — ostaju li sustavi sigurni, dostupni i obnovljivi u slučaju poremećaja”, izjavio je Tilemachos Moraitis, direktor Microsofta za odnose s vladama Grčke, Cipra, Malte i Adriatic regije.

Izgradnja širokog AI i cloud ekosustava diljem Europe

Nova ulaganja vrijedna više milijardi eura u Portugalu, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu nadovezuju se na proširene obveze u Danskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Švedskoj, Španjolskoj, Poljskoj i Švicarskoj. Nove cloud regije pokrenute su u Austriji, Danskoj i Belgiji, dok Microsoft ostaje na putu prema povećanju kapaciteta od 40 % i više od 200 europskih podatkovnih centara do 2027., uz cilj da cjelokupna globalna potrošnja energije bude pokrivena obnovljivim izvorima.

Očuvanje europske digitalne otpornosti u nestabilnom geopolitičkom okruženju

Obveza digitalne otpornosti sada je pravno obvezujuća prema ugovorima sklopljenima s europskim nacionalnim vladama i Europskom komisijom, uključujući najavu da će Microsoft odlučno osporavati na sudu svaki nalog za obustavu ili prekid operacija u oblaku u Europi. Novo partnerstvo za otpornost s Delos Cloudom te proširena partnerstva s tvrtkama Capgemini i Accenture dodatno jačaju kontinuitet poslovanja za regulirane sektore. Microsoftove aktivnosti u Europi sada nadzire upravni odbor sastavljen isključivo od europskih državljana.

Zaštita privatnosti europskih podataka

“Privatnost, transparentnost i kontrola korisnika i dalje su u središtu europskih očekivanja od oblaka i umjetne inteligencije. Tijekom protekle godine razvijen je niz rješenja za tzv. suvereni oblak – od javnih i privatnih do nacionalnih partnerskih modela – kako bi korisnici mogli odabrati razinu kontrole koja odgovara njihovim potrebama. Ovaj portfelj obuhvaća infrastrukturu, produktivnost i AI radna opterećenja kroz oblak, hibridna ili potpuno lokalna okruženja”, dodao je Moraitis.

EU Data Boundary inicijativa je dovršena i proširena na AI alate za produktivnost, uključujući Microsoft Copilot. Data Guardian osigurava da daljinski pristup europskim korisničkim sustavima od strane inženjera bude odobren i pod nadzorom osoblja koje se nalazi u Europi te evidentiran u registru otpornom na manipulaciju. Microsoft je proglašen vodećim pružateljem usluga u najnovijoj Forresterovoj procjeni suverenog oblaka, a kako bi korisnicima pomogao u praktičnoj primjeni tih rješenja, otvorio je tri Europska studija za suverenitet i otpornost u Münchenu, Bruxellesu i Amsterdamu.

Pomoć u zaštiti i obrani europske kibernetičke sigurnosti

Europski sigurnosni program (ESP) aktivan je u 27 zemalja Ujedinjenog Kraljevstva, Europske unije, Europskog udruženja za slobodnu trgovinu i država kandidatkinja za EU, pružajući vladama besplatne obavještajne podatke o prijetnjama temeljene na umjetnoj inteligenciji i rana upozorenja.

Microsoftovi istražitelji raspoređeni u Europolovom Europskom centru za kibernetički kriminal (EC3) pomogli su u gašenju kibernetičkih prijetnji uključujući Tycoon 2FA, Lumma Stealer i RedVDS. Istodobno, pružena je podrška u području kibernetičke sigurnosti NATO-u, Ukrajini i drugim europskim vladama, uključujući obavještajne podatke o prijetnjama, zaštiti izbora i sprječavanje napada usmjerenih na europske vlade, tvrtke i građane. Od 2022. godine Ukrajini je pruženo više od 600 milijuna američkih dolara u tehnologiji, sigurnosti i financijskoj pomoći, dok je više od 300 europskih neprofitnih organizacija podržano putem CyberPeace Institutea.

Jačanje europske gospodarske konkurentnosti, uključujući open source

Gotovo 25 milijuna europskih programera aktivno je na GitHubu. Više od 11.000 AI modela — otvorenog koda i komercijalnih — dostupno je putem Microsoft Foundryja i može se implementirati u suverenim javnim ili privatnim oblak okruženjima. Paralelno s time, inicijativa LINGUA podržava 12 projekata na 16 jezika i u 10 zemalja radi na izgradnji skupova podataka za slabije zastupljene europske jezike. Microsoft također razvija svoje projekte AI za kulturu kako bi digitalno očuvao kultna europska mjesta i artefakte, uključujući digitalnu repliku katedrale Notre Dame te suradnju s Vatikanskom knjižnicom na digitalizaciji i AI analizi povijesnih dokumenata.

Kako se europski digitalni i geopolitički kontekst nastavlja razvijati, Microsoft će nastaviti surađivati s donositeljima politika, regulatorima, korisnicima i partnerima kako bi provjerio odgovara li ono što isporučuje stvarnim potrebama Europe. U daljnjem razvoju nastavit će surađivati s europskim institucijama i partnerima, uz fokus na konkretne potrebe tržišta i korisnika.