Gojko Ostojić izabran za predsjednika HUP-Udruge poslodavaca u obrazovanju

Na izbornoj sjednici Skupštine HUP – Udruge poslodavaca u obrazovanju (HUP-UPO) za novog predsjednika izabran je dr.sc. Gojko Ostojić.

Na Skupštini je proširen i broj članova Izvršnog odbora, te su za kooptirane članove Izvršnog odbora Udruge izabrani: dr.sc. Jelena Uzelac, EFFECTUS veleučilište, prof. dr. sc. Sunčica Oberman Peterka, Ekonomski fakultet, Osijek, dr.sc. Irena Guszak, RIT Croatia, prof. dr. sc. Damir Jugo, Sveučilište Algebra Bernays i Slobodan Matić, SPES centar za poduke i prevodilaštvo.

Gojko Ostojić, zahvaljujući na povjerenju koje su mu članovi ukazali, predstavio je program rada koji polazi od potrebe funkcionalne, učinkovite i uključive obrazovne politike, usklađene s europskim vrijednostima obrazovanja kao javnog dobra te s OECD-ovim pristupom obrazovanju kao strateškoj investiciji u ljudski kapital.

“Obrazovanje je istodobno javno dobro i strateška investicija u razvoj društva i gospodarstva. Odnos javnog i privatnog obrazovanja treba sagledavati kao funkcionalno, a ne ideološko pitanje, pri čemu su ključni kriteriji kvaliteta, ishodi učenja i zapošljivost, uz snažan fokus na jačanje ljudskog kapitala, konkurentnosti gospodarstva i dugoročnu održivost obrazovnog sustava“, istaknuo je Ostojić.

Glavni prioriteti rada HUP-UPO

1. Učinkovitije financiranje obrazovanja Postupan prijelaz s financiranja „po glavi“ na financiranje temeljeno na rezultatima i ishodima obrazovanja (zapošljivost, trajanje studija, relevantne kompetencije).

2. Razvoj vještina za tržište rada Jače uključivanje poslodavaca u izradu kurikuluma, razvoj kratkih i modularnih programa te priznavanje neformalnog i prethodnog učenja.

3. Razvoj dualnog obrazovanja Dualno obrazovanje kao komplementarni model, uključujući razvoj dualnih programa u tercijarnom obrazovanju, uz snažniju suradnju obrazovnih institucija i gospodarstva.

4. Povezivanje obrazovanja, istraživanja i inovacija Uspostava nacionalne mreže znanja, istraživanja i razvoja koja povezuje visoka učilišta, znanstvene institute, javne politike i gospodarstvo.

5. Cjeloživotno učenje Razvoj sustava kontinuiranog obrazovanja, priznavanja prethodnog iskustva i jačanje uloge obrazovanja odraslih.

6. Reforma tercijarnog obrazovanja Veća fleksibilnost studijskih programa, brže prilagodbe tržištu rada te prijelaz prema kompetencijskom okviru obrazovanja.

7. Digitalizacija i umjetna inteligencija Digitalni alati i AI kao podrška kvalitetnijem, personaliziranom i dostupnijem obrazovanju.

8. Poduzetničko obrazovanje Razvoj poduzetničkih kompetencija na svim razinama obrazovanja kroz praktičan i projektno orijentiran pristup.