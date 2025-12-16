Građani za “trezorce” ukupno uplatili 1,47 milijardi eura

U prvom krugu upisa trezorskih zapisa 30,8 tisuća građana je za “trezorce” ročnosti 91 dana uplatilo 1,47 milijardi eura, dok ostvareni nominalni iznos ukupnog izdanja, što uključuje i prihvaćene ponude institucionalnih investitora u drugom krugu, doseže 1,7 milijardi eura, objavilo je u utorak Ministarstvo financija.

Time je nadmašen prvotno ciljani nominalni iznos izdanja trezorskih zapisa od 1,6 milijardi eura, koje su građani mogli upisati i uplatiti od 8. do 15. prosinca, dok su institucionalni ulagači to imali priliku učiniti danas.

Datum izdanja trezorskih zapisa bit će 18. prosinca a datum dospijeća 19. ožujka 2026. godine. Pritom, godišnja stopa prinosa za “trezorce” koje su uplatili građani iznosi 2,5 posto.

Prema danas objavljenim konačnim uvjetima izdanja, 30.753 građana je kupilo 1.476.637 “trezoraca”, za što su izdvojili milijardu i 467,5 milijuna eura. Pritom se “trezorci” kupuju uz popust, pa minimalni iznos ulaganja za jedan trezorski zapis iznosi 993,81 euro. Tako će građani po dospijeću dobiti tisuću eura za jedan zapis, što znači da će na jednom trezorskom zapisu, s obzirom na prinos od 2,5 posto, moći zaraditi 6,19 eura.

Dakle, ostvareni nominalni iznos prvog kruga upisa “trezoraca” iznosi milijardu i 476,6 milijuna eura, a razlika od iznosa koji su građani uplatili se odnosi na spomenuti popust.

Danas su od 9 do 11 sati “trezorce” u drugom krugu mogli upisati i institucionalni ulagači, a kako je vidljivo iz tablice koju je objavilo Ministarstvo financija, ostvareni nominalni iznos upisa je dosegnuo 223,4 milijuna eura. Pritom je interes institucionalnih ulagača bio veći te iznosio 321,1 milijun eura, no Ministarstvo financija je odlučilo prihvatiti ponude u navedenoj visini.

Institucionalni ulagači će ostvariti nižu stopu prinosa, 2,04 posto, što znači da će na jednom trezorskom zapisu moći zaraditi 5,07 eura.

U više od dvije i pol godine, ovo je bilo 18. izdanje vrijednosnih papira države koje su mogli kupiti građani, od toga 15. serija trezorskih zapisa. Do ovog izdanja, građani su držali više od 8,5 posto javnog duga, uz sudjelovanje s više od 368 tisuća ponuda ukupne vrijednosti veće od 12,2 milijarde eura, pri čemu im je u dosadašnjim izdanjima “narodnih” vrijednosnih papira usmjereno više od 348 milijuna eura kamata.