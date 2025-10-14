Gradit će se brza cesta između Imotskog i Mostara, potpisan je i ugovor

Ugovor o izgradnji brze ceste između Mostara i granice s Republikom Hrvatskom kroz zapadnu Hercegovinu vrijedne više od 51 milijun eura, potpisan je u utorak s izvođačima radova.

Nova cesta spojit će se na mrežu hrvatskih cesta kod Imotskog. Njezinom izgradnjom Mostar i veći dio Hercegovine bit će bolje povezani sa srednjom Dalmacijom i Splitom.

Ugovor su potpisali direktor Autocesta Federacije BiH Denis Lasić i direktor građevinska kompanije Hering Široki Brijeg Ladislav Bevanda, u ime konzorcija izvođača radova.

“Iako je izgradnja Koridora Vc trenutačno prioritet Autocesta FBiH, današnje potpisivanje ugovora o izgradnji brze ceste kroz zapadnu Hercegovinu pokazatelj je da nismo zanemarili druge dijelove Federacije”, rekao je Lasić nakon potpisivanja ugovora.

Dodao je kako će ovaj projekt unaprijediti prometnu povezanost zapadne Hercegovine s autocestom na Koridoru Vc, kao i s prometnom mrežom Republike Hrvatske i Europske unije, te potaknuti gospodarski razvoj.

“Potpisivanjem ugovora službeno započinje faza izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica RH, jednog od strateški najvažnijih projekata brzih cesta u Federaciji BiH”, izjavila je ministrica prometa i veza Federacije BiH Andrijana Katić.