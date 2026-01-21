GRAIA i Atos sklopili strateško partnerstvo za razvoj empatičnih AI rješenja u velikim organizacijama

GRAIA, napredna AI platforma nastala unutar domaće BOSQAR INVEST (ZSE: BSQR) grupe, objavila je strateško partnerstvo s tvrtkom Atos, globalnim liderom u digitalnoj transforma-ciji, s ciljem unapređenja Atosova digitalnog radnog okuženja uvođenjem višejezične AI po-drške u komunikaciji s korisnicima.

U sklopu partnerstva, Atos će integrirati GRAIA tehnologiju dvosmjernog glasovnog prije-voda u stvarnom vremenu u svoje service desk operacije. Rješenje omogućuje agentima i krajnjim korisnicima da komuniciraju prirodno, svatko na svom materinjem jeziku, dok se razgovor automatski prevodi. Time Atos značajno unapređuje inkluzivnost, učinkovitost i kvalitetu korisničke podrške na globalnoj razini.

Generativna i agentska AI platforma GRAIE obuhvaća znatno više od same transkripcije i prijevoda. Sustav kontinuirano analizira razgovore, prepoznaje ključne fraze, agentima daje kulturološki prilagođene smjernice u stvarnom vremenu te automatski primjenjuje alate za ocjenjivanje kvalitete usluge. Time će se Atosu i njegovim klijentima omogućiti bolje praće-nje učinkovitosti, kontrola kvalitete i brže rješavanje složenih upita u višejezičnim okruže-njima.

“Korisničko iskustvo u velikim sustavima nalazi se na prekretnici. Od organizacija se očekuje globalno širenje, ali da pritom ne izgube ljudsku povezanost koju korisnici očekuju.

Partnerstvo s Atosom objedinjuje njihovu ekspertizu u transformaciji poslovanja s našom a-gentskom AI tehnologijom, osmišljenom da osnaži ljude, a ne da ih zamijeni. Zajedno poma-žemo organizacijama da umjesto automatizacije kao cilja u fokus stave iskustvo korisnika“, rekao je Sahil Rekhi, Chief Revenue Officer GRAIE.

Atos danas pruža podršku milijunima korisnika na više od 100 jezika diljem svijeta. Integra-cijom GRAIA AI rješenja u Digital Workplace usluge, Atos želi ukloniti jezične barijere, ubrzati rješavanje konflikata i pružiti lokaliziraniju i dostupniju podršku. Početna faza suradnje us-mjerena je na višejezične interakcije u službi korisničke podrške, s planiranim daljnjim pro-širenjem na procese onboardinga, obuku i sveobuhvatno iskustvo zaposlenika.

Suradnja se uklapa u širu Atosovu strategiju prelaska na proaktivne, AI-vođene operacije temeljene na iskustvu, dok istovremeno potvrđuje misiju GRAIE stvaranja inteligentnih, em-patičnih i skalabilnih interakcija u području korisničke podrške, prodaje i operacija.

“Integracijom GRAIA tehnologije glasovnog prijevoda u naš Digital Workplace ekosustav omogućujemo našim timovima prirodniju komunikaciju s klijentima diljem svijeta. Ovo je značajan korak prema uistinu inkluzivnim, intuitivnim i lokaliziranim digitalnim iskustvima. Klijenti iz financijskog, energetskog, maloprodajnog i zdravstvenog sektora već su iskazali velik interes te su nam povjerili pilot-projekte,“ rekao je Mike McGarvey, Global Head Digi-tal Workplace Strategy u Atos Grupi.

Ovo partnerstvo predstavlja važan korak u daljnjem širenju GRAIE u Europi i šire, potvrđujući i stratešku ulogu tvrtke unutar BOSQAR INVEST portfelja, koji aktivno razvija tehnološke platforme s globalnim dosegom i snažnim fokusom na inovacije i dodanu vrijednost.