Grupa Končar D&ST lani povećala dobit za 21 posto

Grupa Končar Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) ostvarila je u 2025. godini konsolidiranu dobit nakon oporezivanja od 142,6 milijuna eura, što je za 21,1 posto više nego u 2024. godini, pokazuje u utorak objavljeno konsolidirano financijsko izvješće te kompanije.

Konsolidirani poslovni prihodi lani su dosegnuli 519 milijuna eura, što je rast od 9,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Iz kompanije ističu da su ulaganja u projekte dekarbonizacije, obnovljive izvore energije, s naglaskom na energiju vjetra i sunca te električnu mobilnost, osobito u zemljama Europske unije, rezultirala stabilnom potražnjom za elektroenergetskom opremom, uključujući transformatore.

“Zahvaljujući svojoj snažnoj tržišnoj poziciji, tehnološkoj izvrsnosti i prisutnosti na zahtjevnim međunarodnim tržištima, Končar D&ST uspješno je kapitalizirao nove prodajne prilike, što je dovelo do rasta prihoda i dobiti u 2025. godini”, ističu u financijskom izvješću.

Trećina više zaposlenih

Ugovoreni poslovi na dan 31. prosinca 2025. stanje ugovorenih poslova bili su u vrijednosti 987,5 milijuna eura, što je rast od 20,1 posto u odnosu na isti dan prethodne godine.

Broj zaposlenih u Grupi Končar – D&ST na 31. prosinca 2025. iznosio je 1.625 zaposlenika, 400-tinjak ivše nego godinu ranije. Od toga, 871 je zaposlenik u Končar D&ST-u, 341 zaposlenika je u društvu Ferokotao, 128 je u društvu PET Poljska te 285 zaposlenika u društvu Novi Feromont.

Grupa je lani investirala ukupno 23,1 milijun eura, što je znatno više u odnosu ulaganja u 2024. od 14,6 milijuna eura. Veći dio tih sredstava odnosi se na projekt “Održivi SETup”, koji bi trebao biti dovršen u drugoj polovici 2026. godine te omogućiti dugoročnu stabilnost procesa te optimalnije tokove sirovina, materijala i gotovih proizvoda, naveli su u izvješću.

U 2026. godini očekuju i intenziviranje aktivnosti na projektu nove tvornice u Zaprešiću, uključujući projektiranje, pripremu tehničke dokumentacije, ishođenje potrebnih dozvola te ugovaranje ključne opreme s dugim rokovima isporuke.