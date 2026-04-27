Grupa Končar D&ST ostvarila 39,3 milijuna eura neto dobiti

Grupa Končar – Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) u prvom je kvartalu ove godine ostvarila neto dobit od 39,3 milijuna eura, što je rast od 4,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pokazuju podaci iz konsolidiranog financijskog izvješća tvrtke objavljenog u ponedjeljak na Zagrebačkoj burzi.

Konsolidirana dobit prije oporezivanja iznosila je od 48 milijuna eura, što je rast od 4,5 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Konsolidirani poslovni prihodi u prvom kvartalu 2026. godine iznosili su 142,6 milijuna eura, što je rast od 9,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pritom su prihodi od prodaje iznosili 142,5 milijuna eura, što je rast od 10,1 posto. Prihodi od prodaje u inozemstvu dosegnuli su 132,2 milijuna eura i bili su viši za 8,2 posto, a prihodi od prodaje u zemlji 10,3 milijuna eura, uz skok za 41,2 posto.

Ulaganja u projekte dekarbonizacije, obnovljive izvore energije, s naglaskom na energiju vjetra i sunca, te električnu mobilnost, osobito u zemljama Europske unije, rezultirala su stabilnom potražnjom za elektroenergetskom opremom, uključujući transformatore, navodi se u izvješću.

Također se ističe kako je Grupa Končar – D&ST, zahvaljujući svojoj snažnoj tržišnoj poziciji, tehnološkoj izvrsnosti i prisutnosti na zahtjevnim međunarodnim tržištima, uspješno kapitalizirala nove prodajne prilike, što je dovelo do uspješnih rezultata u prvom kvartalu 2026. godine.

U prvom kvartalu 2026. ugovoreni poslovi iznose 294,6 milijuna eura što je rast od 23 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na dan 31. ožujka stanje ugovorenih poslova (”Backlog”) iznosi 1,14 milijarde eura, što je rast od 22,8 posto u odnosu na isti dan prethodne godine.

Uprava ocjenjuje da je opće stanje Grupe stabilno. Kontinuirano se provode aktivnosti na boljoj organizaciji, racionalizaciji poslovanja, razvojnim iskoracima, smanjenju troškova, ugovaranju novih poslova te općenito na podizanju konkurentske prednosti na tržištu.

Vezano uz glavne rizike u poslovanju, naveli su kako pojačana aktivnost postojećih proizvođača i ulazak novih tržišnih sudionika i dalje stvaraju izraženi konkurentski pritisak, što predstavlja relevantan rizik za poslovanje.

Na tržištu su, kažu, i dalje sve prisutniji izazovi povezani s geopolitičkim nestabilnostima i volatilnošću globalnih dobavnih lanaca. Oni se očituju kroz rast cijena ključnih sirovina te produljene rokove isporuke na nabavnoj strani, a isto tako i na strani otpreme kupcima u rizičnim područjima.

Grupa sustavno prati tržišne promjene i pravovremeno poduzima mjere kako bi očuvala svoju konkurentnost te smanjila izloženost rizicima povezanim s mogućim padom potražnje ili jačanjem konkurencije.

“Kroz provjerene operativne prakse, uključujući proaktivno upravljanje odnosima s dobavljačima, diversifikaciju izvora nabave, optimizaciju zaliha i istraživanje alternativnih kanala opskrbe Grupa nastoji ublažiti potencijalne negativne utjecaje na realizaciju planiranih rokova proizvodnje i isporuke. Sveukupno, Grupa učinkovito adresira prisutne poslovne rizike te ih ublažava raspoloživim mjerama i provedenim aktivnostima”, navodi se u izvješću.

Grupu Končar – D&ST čini Končar – D&ST d.d., Power Engineering Transformatory Poljska, Ferokotao d.o.o. Donji Kraljevec i Novi Feromont d.o.o Donji Kraljevec.