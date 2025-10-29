Grupa Končar ostvarila 167,6 milijuna eura neto dobiti

Grupa Končar u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je neto dobit od 167,6 milijuna eura, što je rast od 51 milijun eura ili 44 posto u odnosu na isto razdoblje lani, objavila je u srijedu ta kompanija.

Grupa Končar je u devet mjeseci ostvarila rezultate koji su značajno bolji od ostvarenih u prva tri tromjesečja prošle godine, kaže se u izvješću.

“Odlične rezultate ostvarili su svi segmenti poslovanja, a ključna društva Končar – Distributivni i specijalni transformatori i Končar – Mjerni transformatori u svim segmentima poslovanja (prihodi, dobit, profitabilnost, novougovoreni poslovi) nadmašili su rezultate ostvarene u istom razdoblju prošle godine. Grupa Dalekovod također nastavlja s rezultatima koji su znatno bolji u odnosu na prošlogodišnje”, ističe se.

Veliki rast prihoda i dobiti

EBITDA iznosi 183,5 milijuna eura i veći je za 44 milijuna eura u odnosu na ostvareni EBITDA-u u istom razdoblju 2024. godine. EBITDA marža iznosi 20,1 posto (za isto razdoblje prošle godine iznosila je 19 posto).

Konsolidirani poslovni prihodi za prva tri kvartala 2025. godine ostvareni su u iznosu od 925,8 milijuna eura što je 180,5 milijuna eura ili 24,2 posto više od ostvarenja u istom razdoblju 2024. godine.

Konsolidirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostvareni su u iznosu od 914,2 milijuna eura što je 179,6 milijuna eura ili 24,5 posto više.

Na domaćem tržištu je ostvareno 268,2 milijuna eura prihoda od prodaje, što je za 67,9 milijuna eura ili 33,9 posto više u odnosu na ostvarene u istom razdoblju lani. Izvoz je ostvaren u iznosu od 645,9 milijuna eura što je za 111,7 milijuna eura ili 20,9 posto više.

Najznačajniji rast na tržištu EU

U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio domaćeg tržišta iznosi 29 posto, a izvoza 71 posto.

Ostvareni prihodi veći su na svim promatranim izvoznim tržištima, a najznačajniji rast u apsolutnom iznosu ponovno je ostvaren na tržištu Europske unije, gdje je izvoz povećan za gotovo 60 milijuna eura ili 15 posto, na 458,8 milijuna eura.

Važan rast od 17,6 milijuna eura ili 102,4 posto, ostvaren je i na tržištu Amerike i Australije, gdje je ostvareno ukupnih prihoda od gotovo 35 milijuna eura, navodi se u priopćenju.

Iz Končara ističu kako novougovoreni poslovi i dalje nadmašuju realizirane, a stanje otvorenih obveza (backlog) iznosi visokih 2,32 milijarde eura.

Navode i kako su tijekom trećeg kvartala ojačali svoj globalni položaj i nizom važnih poslovnih događaja. Izdvojili su pritom puštanje u promet prvog baterijskog vlaka, čime je Hrvatska postala prva europska zemlja s ovakvim vlakom u komercijalnoj upotrebi, a Končar jedan od rijetkih proizvođača baterijskih vlakova u svijetu.

Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak kazao je kako rezultati poslovanja za devet mjeseci potvrđuju stabilnost i snagu grupe.