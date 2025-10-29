Grupacija Đuro Đaković povećala dobit za 96 posto

Đuro Đaković u prvih devet mjeseci povećao je prihod za 19,4 posto, a dobit za čak 96 posto u usporedbi s istim lanjskim razdobljem.



Grupacija Đuro Đaković u prvih je devet ovogodišnjih mjeseci poslovala s neto dobiti od 6,67 milijuna eura, što je za 3,3 milijuna ili 96 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, pokazuje u srijedu objavljeno financijsko izvješće te kompanije, u kojem se ističe i da su ušli u stabilnu fazu poslovanja, koja se treba nastaviti s rastom prihoda i profitnih marži.

Ta slavonskobrodska kompanija u tom je razdoblju ostvarila ukupni prihod od 106,9 milijuna eura, što je za 19,4 posto više nego lani. Pritom su segmenti Obrana i Transport imali povećanje prihoda i to Obrana za gotovo 36 posto, a Transport za 6,5 posto, dok je segment Industrija i energetika zabilježio blago smanjenje prihoda, za 2,7 posto. U ukupnim prihodima najveći udio ima segment Transporta, 67,5 posto, dok Obrana ima udjel od 8,8 posto.

Popunjeni kapaciteti u segmentu obrane

Ukupan izvoz u tri kvartala 2025. godine porastao je za 5,6 posto, na 75,6 milijuna eura. Iz kompanije su naveli i da je ugovorenost poslova Grupacije do kraja 2025. 26,3 milijuna eura.

U toj grupi do kraja godine očekuju da će održavati godišnji obujam proizvodnje vagona na razini sličnoj onoj iz 2024. godine te daljnje proširenje portfelja transportnih i obrambenih proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe kupaca.

Kako navode, u segmentu Obrane trenutni kapaciteti su u potpunosti popunjeni. Glavni pokretači su dugoročni ugovori s MORH-om za održavanje opreme, no osim toga društvo je uspješno pokrenulo obnovu borbenih vozila pješaštva Bradley te pokrenulo proizvodnju redizajniranih strojeva za razminiranje.

U segmentu Industrije i energetike društvo ĐĐ Strojna obrada d.o.o. ima relativno stabilnu razinu prihoda i siguran plasman, proizvodnju i solidnu profitabilnost te se u očekuje optimalna popunjenost njegovih kapaciteta kroz cijelu godinu. Društvo ĐĐ Energetika i infrastruktura d.o.o., se u izvješću, ima stabilno poslovanje od energenata koji su glavni trošak i prihod društva.

Iz svega navedenog vidljivo je da je Grupacija Đure Đakovića ušla u stabilnu fazu poslovanja koja se treba nastaviti sa rastom prihoda i profitnih marži, zaključuje se u izvješću.