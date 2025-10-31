Hamag-Bicro bira najinovativniji startup i traži lice inovativne Hrvatske

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag-Bicro) otvorila je natječaj za izbor najinovativnijeg startupa Hrvatske 2025., a pobjednike očekuju promocija, vidljivost i prilika za predstavljanje pred investitorima i partnerima.

Na natječaj se do 10. studenoga ove godine mogu prijaviti startupovi osnovani nakon 1. siječnja 2019. godine, putem online obrasca dostupnog na službenim stranicama Hamag-Bicra.

Natječaj je otvoren u okviru HIT projekta – Horizontalnog transformacijskog projekta za jačanje regionalnog ekosustava za industrijsku tranziciju, koji se financira iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Cilj je prepoznati startupove koji svojim inovacijama, znanjem i poduzetničkim duhom doprinose razvoju gospodarstva i jačanju hrvatskog inovacijskog ekosustava.

Startupovi se natječu u tri regije – Jadranskoj, Panonskoj i Sjevernoj Hrvatskoj, dok je nacionalna Grand Prix nagrada Hrvatska otvorena za sve regije i Grad Zagreb.

Startupovi iz regija mogu se prijaviti i u svojoj regiji i za Grand Prix Hrvatska, čime imaju mogućnost ponijeti i regionalnu i nacionalnu titulu.

Startupovi iz Zagreba natječu se isključivo za nacionalnu nagradu.

Bit će ocijenjeni prema tri glavna kriterija – trakcija (40 posto) poslovni rast, prihodi, izvoz i zapošljavanje, inovativnost (30 posto) jedinstvenost ideje i stupanj tehnološkog iskoraka, tržišni potencijal (30 posto) skalabilnost, održivost i plan rasta.

Cilj je, naglašavaju iz Agencije, istaknuti startupove koji su spremni rasti, stvarati vrijednost i predstavljati Hrvatsku na globalnom tržištu. Pobjednici će dobiti priliku predstaviti svoje inovacije na tehnološkim i startup konferencijama, ostvariti kontakte s investitorima i partnerima, te biti uključeni u nacionalnu brošuru i video kampanju koja promovira hrvatsku inovacijsku scenu.