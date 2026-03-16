Hanfa: Financijska pismenost mora biti kontinuirano prisutna u obrazovnom procesu

Financijska pismenost ne može ostati usputna ili povremena tema, već mora biti kontinuirano i strukturirano prisutna u obrazovnom procesu, uz podršku institucija koje svojim stručnim znanjem mogu doprinijeti kvaliteti i aktualnosti sadržaja, poručili su iz Hanfe u povodu obilježavanja Svjetskog i Europskog tjedna novca.

Svjetski i Europski tjedan novca obilježava se od 16. do 22. ožujka 2026. te i ove godine u fokus stavlja važnost financijske pismenosti djece i mladih, ali i ulogu obrazovnog sustava u razvoju odgovornog odnosa prema novcu. Iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) kažu da za njih taj tjedan nije samo simbolična prigoda, nego i prilika da dodatno osnaže aktivnosti koje provodi tijekom cijele godine – od predavanja u školama i na fakultetima do javnih kampanja i natječaja usmjerenih na prepoznavanje financijskih prijevara.

Kako ističu u priopćenju, posebnu težinu ovogodišnjim aktivnostima daju rezultati istraživanja provedenog među učenicima osnovnih i srednjih škola te učiteljima i nastavnicima.

Tako, u internetskoj anketi o financijskom znanju, ponašanju i odnosu prema novcu sudjelovalo je ukupno 748 učenika srednjih i osnovnih škola u Hrvatskoj, a rezultati pokazuju da učenici prepoznaju važnost upravljanja novcem i u pravilu iskazuju pozitivan stav prema štednji i odgovornom raspolaganju financijama, no njihovo financijsko znanje često ostaje na osnovnoj razini.

Pritom su pitanja za učenike osnovnih škola bila koncipirana jednostavnije i prilagođena njihovoj dobi, dok su pitanja za učenike srednjih škola sadržajno i metodološki bila znatno zahtjevnija, a kako navode iz Hanfe, upravo kod srednjoškolaca rezultati upućuju na relativno nisku razinu financijskog znanja, osobito u razumijevanju složenijih pojmova.

Anketa je pokazala da učenici kao glavne izvore informacija o novcu najčešće navode roditelje i obitelj, zatim školu, ali i internet, što pokazuje da se financijski stavovi i navike oblikuju u kombinaciji formalnog i neformalnog okružja. Upravo zato financijska pismenost ne može ostati usputna ili povremena tema, već mora biti kontinuirano i strukturirano prisutna u obrazovnom procesu, uz podršku institucija koje svojim stručnim znanjem mogu doprinijeti kvaliteti i aktualnosti sadržaja, poručili su iz Hanfe.

Većina učitelja i nastavnika smatra da bi financijska pismenost trebala biti integrirana u obrazovni kurikulum

Važan dio istraživanja odnosio se i na stavove obrazovnih djelatnika, pa je tako upitnik ispunilo 112 učitelja i nastavnika osnovnih škola te 48 nastavnika srednjih škola.

Većina njih smatra da bi financijska pismenost trebala biti integrirana u kurikulum kao sastavni dio obrazovanja, a ne obrađivana povremeno ili u sklopu projekata. Istodobno, velik broj ispitanika iskazuje visoku motiviranost za rad s učenicima na toj temi, ali i otvoreno ističe da im nedostaje dodatnog stručnog znanja, kvalitetnih i prilagođenih nastavnih materijala te sustavne podrške. Drugim riječima, interes i volja postoje, no potrebni su alati i edukacija, kažu iz Hanfe.

Kada je riječ o vlastitoj financijskoj pismenosti, navode, učitelji i nastavnici u pravilu pokazuju solidnu razinu temeljnih znanja i izraženu svijest o važnosti odgovornog financijskog ponašanja. Njihovi rezultati u velikoj su mjeri usporedivi s rezultatima opće populacije iz istraživanja financijske pismenosti OECD-a/INFE-a iz 2023., koje su u Hrvatskoj proveli Hanfa i Hrvatska narodna banka (HNB), što upućuje na to da ni obrazovni sustav nije izuzet od širih društvenih izazova u ovom području.

Istodobno, kao i svi građani, i učitelji i nastavnici suočeni su s izazovima brzih promjena na financijskim tržištima, sve snažnije digitalizacije financijskih usluga te porasta različitih oblika financijskih prijevara. U takvom okružju važno je osigurati im kontinuirane i kvalitetne informacije te mogućnosti dodatnog usavršavanja kako bi i sami bili informirani i sigurni u donošenju financijskih odluka, ali i kako bi svojim znanjem mogli dodatno osnažiti učenike, smatraju u Hanfi. Dodaju i da je kontinuirana edukacija nastavnika stoga iznimno važna ne samo kako bi mogli pratiti aktualne trendove i rizike, nego i kako bi stečeno znanje kvalitetno i samouvjereno prenosili učenicima. “Jačanjem kompetencija učitelja i nastavnika jača se i otpornost mladih na financijske pogreške i prijevare, čime se stvara dugoročno stabilniji i kvalitetniji financijski okvir društva”, poručili su iz Hanfe.

Zaključili su da rezultati istraživanja jasno pokazuju da financijska pismenost mladih treba sustavnu potporu, a stavovi učitelja i nastavnika potvrđuju da obrazovni sustav prepoznaje njezinu važnost. “Upravo zato Hanfa putem edukacija, suradnje i javnih inicijativa nastoji povezati regulatorni okvir, obrazovanje i svakodnevni život građana. Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca tako postaje više od simbolične kampanje: ono je podsjetnik da se financijska odgovornost i otpornost na prijevare grade znanjem, suradnjom i kontinuiranim učenjem”, istaknuli su iz Hanfe.