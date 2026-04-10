Hanfa izdala prvu kriptolicencu, dobio ju je Electrocoin

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) dalo je tvrtki Electrocoin iz Zagreba odobrenje za rad kao pružatelju usluga povezanih s kriptoimovinom (Crypto Asset Service Provider – CASP), u skladu s europskom uredbom o tržištima kriptoimovine (Uredba MiCA) i zakonom o njezinoj provedbi, izvijestili su u četvrtak iz te regulatorne agencije.

Electrocoin će moći pružati usluge razmjene kriptoimovine za novčana sredstva, razmjene kriptoimovine za drugu kriptoimovinu te pružanja skrbništva nad kriptoimovinom i upravljanja njome u ime klijenata.

Riječ je o prvom društvu koje je dobilo tzv. kriptolicencu Hanfe, a bit će i prvo društvo upisano u Hanfin Registar društava ovlaštenih pružati usluge povezane s kriptoimovinom (MiCA) te postaje subjekt nadzora Hanfe u cjelokupnom poslovanju koje se odnosi na poslovanje s kriptoimovinom, navode u svom priopćenju.

Do ishođenja kriptolicence Electrocoin je poslovao u Hrvatskoj kao pružatelj usluga virtualne imovine (Virtual Asset Service Provider – VASP), u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Takva su društva, u skladu sa Zakonom o provedbi Uredbe o tržištima kriptoimovine, dužna od Hanfe ishoditi kriptolicencu najkasnije do 1. srpnja 2026. u slučaju da žele nastaviti pružati svoje usluge i nakon tog datuma, dodaju iz Hanfe.

