Hanfa upozorava na porast financijskih prijevara i poziva građane na oprez

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) upozorila je na učestale slučajeve financijskih prijevara, osobito putem telefonskih poziva i internetskih platformi, pozvavši još jednom građane na oprez.

Prema informacijama, hrvatske građane telefonski kontaktiraju nepoznate fizičke osobe koje se predstavljaju kao predstavnici društava Trade Planet i Nexperts, a nude ulaganja preko svjetskih burzi i to putem internetskih trgovinskih platformi.

Budući da se navedena društva ne nalaze u registrima Hanfe, iz te agencije skreću pozornost građanima na to da s njima ne stupaju u poslovni odnos jer je često riječ o nekom obliku prijevare.

Pozvavši još jednom građane na oprez prilikom komunikacije s takvim osobama, Hanfa im je dala i više savjeta. Tako osobu koja ih je nazvala trebaju pitati na koji je način došla do njihovog telefonskog broja. “Ako niste zadovoljni s odgovorom ili ga ne dobijete, prekinite razgovor”, kažu.

Nadalje, ako građane ne zanima trgovanje financijskim instrumentima ili kriptovalutama ili nemaju nikakva znanja o tome, ne trebaju se ustručavati odbiti ponudu. Naime, napominju iz Hanfe, takvi prodajni agenti znaju koristiti agresivne i uporne prodajne taktike, pa tako primjerice uvjeravaju građane u jedinstvenu priliku za sigurnu zaradu, a nekad zovu i po nekoliko puta dnevno i ne prihvaćaju ne kao odgovor.

Također, govore i da trenutačno imaju akciju koju treba iskoristiti odmah, nagovaraju na uplatu manjeg iznosa kako bi se građani uvjerili u jednostavnu zaradu, a između ostalog, predstavljaju se imenima i prezimenima koja su popularna i teško se mogu provjeriti te se uglavnom radi o osobama sa srpskog govornog područja.

Provjeriti je li društvo u Hanfinim registrima

Ako su ih prodajni agenti kontaktirali, a građane online trgovanje ipak zanima, iz Hanfe im savjetuju da u njenim registrima provjere smije li takvo društvo pružati usluge na području Hrvatske. Ako tome nije tako, ne ulazite s njim u poslovni odnos, poručuju iz Hanfe. “To posebno vrijedi za društva ‘registrirana’ na egzotičnim destinacijama, kao što su Sejšeli, Vanuatu, Sveti Vincent i Grenadini. Takva su područja poznata po slabijoj regulaciji te se tamošnja društva često povezuju s nekim oblicima prijevare”, napominju.

Za građane koji su već u poslovnom odnosu s nekim brokerskim društvom, Hanfa donosi nekoliko znakova upozorenja koji mogu ukazivati na to da je riječ o financijskoj prijevari.

Tako, znakovito može biti ako ih zaposlenici zovu učestalo, na svoju inicijativu, te govore koje naloge otvoriti i po kojoj cijeni te ih stalno nagovaraju na uplatu dodatnog, sve većeg iznosa novca.

Znakovito za građane treba biti i ako ih njihov mentor zove s telefonskog broja koji nije iz Hrvatske i to je jedini način na koji komuniciranja, a s druge strane, ne može ih se dobiti na telefonske brojeve s kojih su zvali. Znak da je riječ o prijevari je i kada se prestaju javljati kada građani zahtijevaju isplatu sredstava ili kada otvoreni nalozi počnu gubiti novac. “Baš tada su uzeli godišnji ili završili u bolnici pa vam se danima ne javljaju”, navode iz Hanfe.

“Prijavite slučaj policiji”

Također, sumnju treba pobuditi i traženje uplate dodatnog novca za potrebe “plaćanja poreza“ prije nego što oni isplate tražena sredstva, a znakovito je i ako postaju agresivni i nepristojni kada građani traže odgovore i na najjednostavnija pitanja.

“U tom slučaju zatražite isplatu svojeg novca i prekinite poslovni odnos. Međutim, ako se radi o društvu koje nema odobrenje za rad kao broker i koje nije iz Hrvatske, ako je s egzotičnog otočja ili ako uopće ne znate koji je naziv ili sjedište društva, najvjerojatnije se radi o prijevari. Prijavite slučaj policiji. Zato je posebno važno prije ikakvog stupanja u poslovni odnos s nekim društvom online, ili prije uplate novčanih sredstava, provjeriti s kime zapravo poslujete”, poručuju iz Hanfe.

Napominju da ponekad i brokerska društva koja imaju odobrenje za rad u Hrvatskoj ne djeluju u najboljem interesu svojih klijenata.

“Ako prepoznate bilo koji od znakova upozorenja koji su prethodno navedeni, ne ulazite u poslovni odnos s takvim društvom te se javite Hanfi i prijavite takvo ponašanje”, apeliraju iz Hanfe.

