HBOR kreditira izgradnju Inovacijskog centra u Varaždinu s 5,3 milijuna eura

Za projekt izgradnje Inovacijskog centra u sklopu Tehnološkog parka – Innocent u Varaždinu u petak su direktor Tehnološkog parka Varaždin Vedran Bubalo i predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo potpisali ugovor o kreditu vrijednom 5,3 milijuna eura.

Inovacijski centar gradit će se uz Tehnološki park, na prostoru bivšeg Varteksovog restorana, a planirana je izgradnja objekta s modernim uredskim i multifunkcionalnim sadržajima. Direktor Tehnološkog parka Varaždin Vedran Bubalo naglasio je da će novi centar omogućiti poduzetnicima u fazi rasta da ostanu dio zajednice, što dosad često nije bio slučaj zbog ograničenih kapaciteta.

“Sada s infrastrukturom dolazimo u poziciju da poduzetnici u rastu i razvoju imaju gdje otići i ostati dijelom zajednice i doprinositi kroz svoj rad sa zajednicom te nastaviti svoj individualni rad na kreiranju novih poduzetničkih ideja”, kazao je Bubalo. Dodao je da projekt uključuje korištenje obnovljivih izvora energije, a početak radova očekuje se na jesen, s rokom realizacije od 16 do 24 mjeseca.

Član Uprave HBOR-a Josip Pavković istaknuo je kako se kredit odobrava kroz program Urbanog razvojnog fonda, uz značajnu komponentu bespovratnih sredstava te da je projekt detaljno i kvalitetno pripremljen, uz zadovoljenje svih kriterija.

“To će imati za ishod da će projekt, nakon što se izgradi i završi prema projektnim planovima, ostvariti pravo kapitalnog rabata od 50 posto”, kazao je Pavković, pojasnivši da se radi o maksimalnom kapitalnom rabatu. Naglasio je kako je riječ o ulaganju u infrastrukturu i podršku početnicima, mikro i malim poduzetnicima te start-upovima.

Potpisivanju ugovora nazočio je i gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj, koji je rekao da će novi centar dodatno povezati obrazovni sustav i poduzetništvo te otvoriti prilike mladima. “Zadržat ćemo zelenu površinu i još ćemo oplemeniti, dat ćemo novi sadržaj Zagrebačkoj ulici, a dat ćemo i novu priliku mladim ljudima, budućim poduzetnicima u našem gradu”, izjavio je Bosilj.