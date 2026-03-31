HBOR zaprima zahtjeve za moratorij kredita poljoprivrednika i malih distributera

Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) donijela je odluku i počela zaprimati zahtjeve za moratorij na otplatu kredita za mikro, male i srednje poduzetnike u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, kao i za subjekte koji se bave trgovinom na malo naftnim derivatima i ukapljenim naftnim plinom, izvijestio je HBOR u utorak.

HBOR je tu odluku donio zbog značajnog porasta cijena energenata, sirovina i drugih ulaznih troškova, a slijedom vladinog zaključaka o mjerama pomoći gospodarstvu.

Svrha je ublažiti pritisak na likvidnost poduzetnika i omogućiti im dodatno vrijeme za prilagodbu u uvjetima tržišne nestabilnosti.

Do šest mjeseci moratorija

Mjera se odnosi na korisnike HBOR-ovih izravnih kredita. Obuhvaća investicijske kredite i kredite za obrtna sredstva koji su na dan zaprimanja zahtjeva za moratorij u fazi počeka ili otplate.

Moratorij obuhvaća glavnicu kredita i redovnu kamatu. Odobrava se u trajanju do najviše šest mjeseci, a za njegovo odobrenje se ne naplaćuje naknada.

Samo u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, mogućnost korištenja moratorija odnosi se na gotovo 600 poduzetnika, za kredite u ukupnom iznosu od 100 milijuna eura, navodi HBOR.

Zahtjevi se mogu podnijeti poštom, osobno u pisarnici (Zelinska 3, 10 000 Zagreb) ili putem web stranice HBOR-a, najkasnije do 30. lipnja 2026. godine, a sve informacije, kao i sam obrazac zahtjeva, mogu se pronaći na poveznici Moratorij na otplatu kredita za poljoprivrednike i male distributere goriva | HBOR.

“Svjesni smo svih izazova s kojima se trenutno suočavaju naši poljoprivrednici, kao i poduzetnici u povezanim sektorima. Naša uloga, kao razvojne banke, je da pravovremeno reagiramo i pružimo im konkretnu podršku. Zbog toga smo, po donošenju zaključaka vlade o mjerama pomoći gospodarstvu, donijeli mjeru o uvođenju moratorija kako bismo im omogućili stabilizaciju poslovanja u uvjetima velikih tržišnih neizvjesnosti“, izjavio je predsjednik Uprave HBOR-a Hrvoje Čuvalo.