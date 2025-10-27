HEP dijeli stipendije srednjoškolcima i studentima

Hrvatska elektroprivreda objavila je Natječaj za dodjelu stipendija redovnim učenicima srednjih škola te Natječaj za dodjelu stipendija redovnim studentima, u sklopu kojih će za školsku i akademsku godinu 2025./2026. dodijeliti 195 stipendija – 62 za studente i 133 za učenike srednjih škola.

Na natječaje otvorene do 16. studenoga 2025. mogu se prijaviti studenti diplomskih studija te 3. godine prijediplomskih studija tehničkih znanosti (polja elektrotehnika, strojarstvo, računarstvo, geodezija), kao i učenici predzavršnih i završnih razreda srednjih škola tehničkih usmjerenja. Detaljne informacije o natječajima i načinu prijave dostupne su na internetskoj stranici Hrvatske elektroprivrede www.hep.hr.

Stipendija za prvu i drugu godinu diplomskog studija iznosi 350 eura mjesečno, odnosno 300 eura za studente treće godine prijediplomskog studija. Za redovne učenike predzavršnih razreda srednje škole mjesečni je neto iznos stipendije 200 eura, odnosno 250 eura za učenike završnih razreda.

Osim financijske potpore tijekom studiranja, odnosno školovanja, ugovor stipendistima osigurava zaposlenje u HEP grupi u statusu pripravnika na neodređeno vrijeme nakon stjecanja diplome, odnosno završetka srednjoškolskog obrazovanja, uz obvezu ostanka na radu u društvu koje ih je stipendiralo – HEP-Operatoru distribucijskog sustava, HEP Proizvodnji, HEP Toplinarstvu, HEP Trgovini, HEP Elektri ili HEP-u d.d. Isplata stipendije počinje nakon sklapanja ugovora o stipendiranju i traje do završetka srednjoškolskog obrazovanja, odnosno studija.

“Sigurnost i povećanje samodostatnosti u opskrbi energijom, zelena tranzicija i digitalizacija od strateške su važnosti za HEP, hrvatski energetski sektor i Hrvatsku. Uz investicijska ulaganja i nove tehnologije, ključni faktor u njihovoj provedbi su ljudi, novi mladi obrazovani stručnjaci. Kompanije u hrvatskom energetskom sektoru, i ne samo one, sve se više suočavaju s problemom nedostatka kadrova. Za rješavanje tog problema potrebna je šira društvena akcija i aktivna suradnja između škola, fakulteta i kompanija. Stipendiranje učenika i studenata jedna je od naših kontinuiranih aktivnosti na privlačenju novih zaposlenika. Ove godine stipendije nudimo za gotovo dvije stotine budućih hepovaca“, izjavio je Vice Oršulić, predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede.

Osim stipendiranjem učenika i studenata, Hrvatska elektroprivreda donacijskim programima, potporom manifestacijama i projektima visokih učilišta poput sajmova karijera te projektima u partnerstvu s obrazovnim institucijama jača suradnju gospodarstva i obrazovanja. Između ostalog HEP je ostvario sveobuhvatnu operativnu suradnju u području ljetnih (industrijskih praksi studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.

Sve navedeno usmjereno je privlačenju novih mladih radnika, koji imaju priliku u HEP-u steći profesionalno iskustvo i primjenom svojih konkurentnih znanja i vještina pridonijeti održivosti i pouzdanom funkcioniranju i razvoju elektroenergetskog sustava.