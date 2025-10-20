HEP planira postaviti još 90 sunčanih elektrana na krovovima svojih zgrada

HEP na krovovima svojih objekata planira izgraditi 90 solarnih elektrana vrijednih 5,3 milijuna eura. Njihova ukupna snaga bit će 7,7 megavata, dok će po završetku aktualnih projekata imati ukupno 169 megavata snage iz solarnih izvora.

Iz Hrvatske elektroprivrede (HEP) izvijestili su da je njihova tvrtka HEP ESCO pokrenula natječaj za izgradnju 90 fotonaponskih elektrana na krovovima objekata HEP-a, ukupne vrijednosti 5,3 milijuna eura.

Natječaj je podijeljen u pet geografskih grupa te predviđa projektiranje i izgradnju 90 integriranih sunčanih elektrana ukupne instalirane snage 7,7 megavata, na području cijele Hrvatske. Predviđena realizacija projekta po principu “ključ u ruke” je dva mjeseca od potpisivanja ugovora za projektiranje, odnosno šest mjeseci od potpisa ugovora za dobavu opreme, izgradnju i puštanje elektrane u pogon, navodi se u objavi iz HEP-a.

Postojećih 65 na krovovima i 11 neintegriranih

Ponuditelji mogu prijaviti ponudu za sve grupe odjednom ili odabrati samo određene regije. Nakon odabira izvođača radova, HEP ESCO će sklopiti s njima ugovore i to najkasnije 90 dana nakon odluke, a radovi moraju biti gotovi u roku 18 mjeseci od potpisivanja ugovora. Natječaj je otvoren do 3. studenoga, navode iz HEP-a.

Kako HEP-ovih već ima postavljenih 65 integriranih sunčanih elektrana na vlastitim objektima, završetkom projekta na krovovima vlastitih poslovnih zgrada i postrojenja imat će ih ukupno 155, ukupne priključne snage od gotovo 10 MW.

Uz to, HEP ovom trenutku na mreži ima 11 neintregriranih sunčanih elektrana, a dodatnih je sedam u izgradnji. Tijekom sljedeće godine, navode iz te kompanije, očekuje se da će s redovnim (komercijalnim) radom početi sunčane elektrane Lipik, Radosavci, Unije, Čakovec, Cres i Korlat. Uz približno 10 megavata u integriranim sunčanim elektranama, HEP bi tako do kraja 2026. u redovnom pogonu imao i oko 159 megavata u neintegriranim sunčanim elektranama. Za usporedbu, nuklearna elektrana Krško (hrvatski i slovenski dio zajedno) je snage 696 megavata.

Ulaganje u sunčane elektrane i ostale obnovljive izvore energije dio su strategije HEP-a, kojom se do 2050. godine želi dekarbonizirati ukupni poslovni portfelj, ističu iz te kompanije.