HEP priprema natječaj za strujomjere vrijedan 98 milijuna eura

HEP priprema natječaj za strujomjere procijenjene vrijednosti 98 milijuna eura plus PDV. Od ranije je poznato da se do 2029. godine planira sve stare uređaje zamijeniti novima.

Hrvatska elektroprivreda (HEP) najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu strujomjera procijenjene vrijednosti 98,08 milijuna eura plus PDV. Natječaj je podijeljen u četiri grupe prema regijama, a uvjerljivo najvrijednija je ona koja pokriva Zagreb i Sjevernu Hrvatsku. Njezina procijenjena vrijednost iznosi 48,28 milijuna eura.

U toj se grupi primjerice nabavlja šest vrsta brojila i koncentratori – uređaji za komunikaciju putem električnih vodova. Ukupna okvirna količina brojila za područje Sjeverne Hrvatske iznosi malo više od 365 tisuća komada.

Do 2029. godina svi bi trebali očitavati na daljinu

Natječaj je 24-mjesečni okvirni sporazum, što znači da će se u tom periodu nabavljati strujomjeri, a da je njihova količina (pa time i vrijednost) okvirna, zbog čega u konačnici može biti nešto manja ili veća od dogovorenog iznosa.

Tvrtke zainteresirane za posao u prethodne tri godine moraju imati istih ili sličnih isporuka određene vrijednosti slične procijenjenoj vrijednosti grupe za koju se javljaju. Za primjerice najvrjedniju grupu traži se potvrda o isporukama vrijednima najmanje 45 milijuna eura plus PDV. Glavni kriteriji za izbor ponude su cijena (90%) dok su ostali kriteriji jamstva za pojedine uređaje.

Zamjena HEP-ovih brojila pametnim brojilima koja mogu očitavati na daljinu započela je još prije 10 godina, a Večernji list prije dva mjeseca naveo je kako je cilj do kraja 2029. godine zamijeniti svih 2,5 milijuna obračunskih mjernih mjesta u Republici Hrvatskoj.

Dnevnik.hr prošlog mjeseca izvještavao je o nezadovoljstvu građana jer su mnogima nakon zamjene došli veći računi nego su ih plaćali ranije.