HGK i srednja.hr objavili financijski pojmovnik za novu generaciju

Hrvatska gospodarska komora (HGK) je u suradnji s portalom srednja.hr, uz uključivanje i vodećih financijskih institucija, objavila financijski pojmovnik namijenjen mladima, a riječ je o interaktivnom rječniku koji im složene pojmove “prevodi” na njima razumljiv jezik.

Financijski pojmovnik “demistificira” više od stotinu najvažnijih financijskih pojmova, a trebao bi pomoći mladima da premoste jaz između razine svjesnosti i stvarne financijske pismenosti. Uz službenu definiciju, pojmovnik donosi i objašnjenja kroz konkretne primjere situacija s kakvima se mladi svakodnevno susreću, pa tako jednostavno mogu naučiti što je, primjerice, zatezna kamatna stopa, obvezni mirovinski fond ili putno osiguranje, navodi se u srijedu u objavi na HGK-ovoj internetskoj stranici.

Iz Komore se pozivaju na ovogodišnje istraživanje Hanfe, provedeno među gotovo 750 učenika osnovnih i srednjih škola, koje pokazuje da mladi znaju da je odgovorno upravljanje financijama bitno, no da ih većina ne razumije osnovne financijske pojmove.

“Razvoj financijske pismenosti posebno je važan kod mladih kako bi spremno donosili pametne financijske odluke, od upravljanja vlastitim budžetom do razumijevanja kredita, važnosti štednje, osiguranja i mirovinskog sustava. Rano usvajanje tih znanja znači i veću financijsku sigurnost u odrasloj dobi”, poručuju.

Kažu i da će pojmovnik izaći iz okvira pukog teksta pa će mladima složeni financijski pojmovi biti predstavljeni i u videima na društvenim mrežama. Također, pripadnici “Gen Z-ja” koji još uvijek više vole čitati, moći će detaljnije istražiti financijske teme na portalu srednja.hr kroz serijal članaka, napomenuto je.

U projekt su se uključile i brojne banke, osiguravajuća društva te mirovinski fondovi.

Od banaka tako su tu Agram banka, Banka Kovanica, Croatia banka, Hrvatska poštanska banka, Istarska Kreditna Banka Umag, OTP banka, Privredna banka Zagreb, kao i Solvera stambena štedionica. Društva za osiguranje su Allianz Hrvatska, Croatia osiguranje, Generali osiguranje, GRAWE Hrvatska, Groupama osiguranje, Hrvatsko kreditno osiguranje, Merkur osiguranje, Triglav osiguranje, Uniqa osiguranje te Wiener osiguranje, a mirovinska društva Croatia mirovinski fondovi, Erste plavi mirovinski fondovi, PBZ Croatia osiguranje obvezni mirovinski fondovi te Raiffeisen mirovinski fondovi.

“Prosječna razina financijske pismenosti hrvatskih građana postupno se povećava, no najnovija istraživanja među mladima pokazuju da srednjoškolci i dalje trebaju dodatna znanja za donošenje odgovornih financijskih odluka. Cilj kampanje HGK, portala srednja.hr i financijskih institucija je kroz različite kanale približiti mladima ključne financijske teme te im pomoći da razumiju pojmove vezane uz bankarstvo, osiguranje i mirovinske fondove, a sve kako bi sigurnije i informiranije upravljali svojim financijama i donosili odgovorne financijske odluke pri ulasku na tržište rada i tijekom života”, rekao je zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš u izjavi koja se prenosi u priopćenju.