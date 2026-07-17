HGK: Niska samodostatnost i produktivnost ključni problemi poljoprivrede

Dva ključna problema hrvatske poljoprivrede su niska samodostatnost i produktivnost, istaknuto je u četvrtak na izbornoj sjednici Udruženja poljoprivrede HGK, na kojoj je za predsjednika Udruženja izabran Miroslav Božić iz Hrvatske industrije šećera.

Obzirom da se nakon 2027. očekuje nova Zajednička poljoprivredna politika (ZPP) s manjim proračunom i većom fleksibilnošću u odabiru nacionalnih prioriteta potpore, Božić je istaknuo kako će biti važno osigurati rast konkurentnosti poljoprivrede uz pažljivo odabrane prioritete financiranja EU sredstvima, kao i pametno korištenje nacionalnih sredstava, čija će uloga biti relativno puno veća.

“Ključnim problemom držim nisku produktivnost bilo da je mjerena dodanom vrijednošću na ukupno korištenu radnu snagu, bilo da je u nazivniku raspoloživo i korišteno poljoprivredno zemljište. Stabilan, predvidiv i transparentan sustav raspolaganja državnim zemljištem, uz mogućnost dugoročnog korištenja, jedan je od preduvjeta kako bi poljoprivredni proizvođači, mogli planirati višegodišnja ulaganja i tako stvarati veću vrijednost po jedinici korištene površine”, kazao je Božić.

Najavio je kako će u komunikaciji s nadležnim tijelima Udruženje nastojati doprinijeti definiranju nacionalnih prioriteta kako bi raspoloživa sredstva za poljoprivredu u novom Strateškom okviru ZPP za Hrvatsku bila usmjerena prema ulaganjima koja donose najveći proizvodni i društveni učinak.

Kako se navodi u objavi HGK na njihovim internetski stranicama, potpredsjednik HGK Dragan Kovačević je naglasio kako dva ključna problema hrvatske poljoprivrede, niska samodostatnost i produktivnost, uzrokuju prekomjerni rast uvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je prošle godine dosegnuo rekordnu razinu.

“Potreban nam je strateški zaokret i preispitivanje ključnih alata za vođenje poljoprivredne politike, od zemljišne politike do politike potpora koje su se od ulaska Hrvatske u EU utrostručile, dok fizički obujam poljoprivredne proizvodnje i dalje stagnira. U posljednjih 10 godina povećao se za tek 0,65 posto”, rekao je.

Vjeruje kako će se udruženje znati izboriti i za veća investicijska sredstva u Strateškom planu ZPP-a, koja su nužna kako bi kroz ulaganja u nove tehnologije i inovacije povećali produktivnost i konkurentnost hrvatske poljoprivrede, rekao je Kovačević.