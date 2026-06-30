HGK: Novi zakon jasno uređuje odnose i prava kod kupnje i najma nekretnina

Izmjene Zakona o posredovanju u prometu nekretnina donose višu razinu profesionalnosti, odgovornosti i transparentnosti u radu posrednika. Istodobno, jasnije uređuju odnose između posrednika i potrošača te precizno definiraju njihova prava i obveze. Dosadašnja nedorečena regulativa ostavljala je prostor za različite neetične prakse koje su naštetile ugledu struke, a nova regulativa prilika je za nastavak održivog razvoja djelatnosti na temelju transparentnosti i povjerenja.

Poslove posredovanja mogu obavljati isključivo posrednici koji zadovoljavaju propisane uvjete i evidentirani su u javno dostupnom Registru posrednika, koji vodi Hrvatska gospodarska komora. Novost je i da svaki posrednik mora imati najmanje jednog zaposlenog agenta na puno radno vrijeme.

“Kod svake nove regulative naš je prioritet u komori da stvorimo pozitivno i prosperitetno poslovno okruženje za sve uključene. U kontekstu poslovanja nekretninama to je stabilan rast i razvoj tržišta za posrednike i veća sigurnost za potrošače. Radi se o djelatnosti na čiju je inicijativu pokrenuta regulacija struke. Komora je tu ključna točka za regulaciju i dizanje standarda u struci jer provodimo i edukaciju i ispite za agente u posredovanju nekretninama. Od nas je potekao Kodeks etike u poslovanju posrednika u prometu nekretninama, a sada je on dio Zakona i obveza za sve, čiju će primjenu kontrolirati upravo HGK”, istaknula je Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu HGK.

Točnije, etički kodeks postaje obavezan i za one posrednike koji ga nisu potpisali, što do sada nije bilo slučaj. Također, nova pravila koja će na snagu stupiti 7. srpnja uvode dodatni standard odgovornosti kroz obvezu dobrog ugleda posrednika i osoba povezanih s njegovim poslovanjem. Protiv njih se ne smije voditi kazneni postupak te ne smiju biti pravomoćno osuđeni za kaznena djela koja se odnose na gospodarske prijevare, zlouporabe povjerenja, pranje novca, porezne prijevare, koruptivna kaznena djela, krivotvorenja i druga propisana kaznena djela.

Tržište nekretnina u Hrvatskoj značajno se razvijalo od 2007. godine, kada je na inicijativu HGK i Udruženja poslovanja nekretninama HGK donesen Zakon o posredovanju u prometu nekretnina.

“S obzirom na promjene u tržišnoj dinamici, razvoj poslovanja i rast očekivanja korisnika usluga, sasvim je razumljivo da se zakonodavni okvir periodično preispituje i unaprjeđuje. Tijekom višemjesečnih pregovora s nadležnim ministarstvom, aktivno smo zastupali interese struke. Nažalost, dio prijedloga Udruženja nije prihvaćen, ponajprije zbog postojećeg stanja u djelatnosti i prigovora korisnika usluga. Što se općenito regulative tiče, Udruženje stoji iza svega što doprinosi ugledu profesionalnih agencija i čime se štite klijenti – bez skrivenih troškova i uz vrijednost za novac za uslugu koju agencije isporuče”, kazao je predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK, Dubravko Ranilović.

Zakon jasno definira pravila naplate posredničke naknade, a preduvjet je sklopljen ugovor o posredovanju. Moguća je naplata posredničke naknade i od obje strane, i prodavatelja i kupca, ali njezin ukupan iznos ne smije prelaziti iznos posredničke naknade predviđen za tu vrstu posredovanja (kupnju ili najam), iz važećeg cjenika u trenutku sklapanja ugovora.

“Ovaj Zakon nije revolucionarno promijenio način rada profesionalnih agencija. Cilj Udruženja i dalje ostaje isti – razvijati uređeno, transparentno i profesionalno tržište nekretnina na kojem su jednako zaštićeni potrošači i odgovorni posrednici. Zakon kaže da posrednik može u vezi s posredovanjem za istu nekretninu naplatiti ugovorenu posredničku naknadu od prodavatelja nalogodavca i od kupca nalogodavca, kada sa svakom stranom ima sklopljen ugovor o posredovanju”, dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama HGK, Borislav Vujović.

Također, Zakon jasno razdvaja dvije situacije: razgledavanje oglašene nekretnine i profesionalnu uslugu posredovanja prema kupcu. Kupac koji želi isključivo razgledati nekretninu oglašenu na tržištu ne mora sklapati ugovor o posredovanju. Međutim, sve aktivnosti poput ciljane potrage prema kriterijima kupca, dostave ponuda, informiranja o novim prilikama, savjetovanja, pregovaranja te vođenja cjelokupnog kupoprodajnog procesa predstavljaju profesionalnu uslugu koja se uređuje pisanim ugovorom.

Dodatna sigurnost za građane je podizanje vrijednosti police osiguranja od odgovornosti za štetu. Prema novim pravilima, najniži osigurani iznos police ne smije biti manji od 100 tisuća eura po jednom štetnom događaju, odnosno 300 tisuća eura za sve štetne događaje tijekom jedne osiguravateljske godine.

Putem e-usluge START Plus upis agenata i posrednika u Registar posrednika i Imenik agenata postaje jednostavniji i brži. Dodatno, agencije će imati obvezu vođenja evidencije svih poslova s ciljem transparentnosti poslovanja posrednika.

Kako bi se posrednicima olakšalo poslovanje u skladu s novim pravilima, u narednom razdoblju HGK i Udruženje će, uz podršku Ministarstva gospodarstva, nastaviti članicama pružati stručnu podršku u razumijevanju i provedbi novih zakonskih odredbi. Komunikacija će se koordinirano provoditi na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se razmijenila iskustava i iznijeli primjeri dobre prakse.