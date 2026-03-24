HGK: Uskršnja potrošnja ove godine mogla bi dosegnuti 2,26 milijardi eura

U četiri tjedna uoči ovogodišnjeg Uskrsa u Hrvatskoj će se potrošiti više od 2,26 milijardi eura, odnosno oko 9 posto više nego prošle godine, procjenjuju u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK), a potrošačima poručuju da biraju domaće proizvode gdje god mogu, jer time izravno podupiru domaću proizvodnju.

Iz HGK su u utorak izvijestili kako se pozitivni trendovi u prometu trgovine na malo bilježe od početka godine, a njihov nastavak očekuje se i u tjednima uoči i tijekom Uskrsa. “To upućuje da bi blagdanska potrošnja, i prema broju izdanih računa i prema njihovom ukupnom iznosu, mogla nadmašiti prošlogodišnju”, ocjenjuju u Sektoru za trgovinu HGK.

Iznose podatke Porezne uprave o fiskaliziranim računima u djelatnosti trgovine na malo (izuzev trgovine motornim vozilima i motociklima) koji potvrđuju nastavak rasta potrošnje u razdoblju od početka godine do 22. ožujka. U tom je razdoblju, naime, broja računa uvežan za 2,31 posto, a ukupni iznos računa za 6,40 posto.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u siječnju 2026., u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, kalendarski prilagođeni promet trgovine na malo realno je porastao za 3 posto. Time se nastavlja rast realnog prometa u trgovini na malo, koji na godišnjoj razini traje već 34 mjeseca zaredom, konstatiraju iz HGK.

Napominju i kako je lani u četiri uskrsna tjedna izdano 119,5 milijuna računa te je ostvaren promet u iznosu od 2,07 milijardi eura. Na određene oscilacije, kažu, može utjecati i kalendarsko pozicioniranje Uskrsa, budući da je riječ o pomičnom blagdanu, zbog čega je za realniju sliku potrebno razmatrati dulje vremensko razdoblje.

“Uz pretpostavku nastavka postojećeg trenda, procjenjuje se da će se ove godine u četiri tjedna uoči Uskrsa potrošiti više od 2.26 milijardi eura, odnosno oko 9 posto više nego prošle godine”, istaknuli su iz HGK navodeći kako Uskrsni tjedan tradicionalno donosi vrhunac potrošnje, osobito u tri dana uoči Uskrsa, na Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu, a najviši iznos fiskaliziranih računa očekuje se u petak, kada se kupuje većina svježih namirnica.

Primjerice, na Veliki petak 2025. u trgovini na malo fiskalizirano je 110,67 milijuna eura.

Poziv potrošačima da biraju domaće proizvode

Iz HGK ističu i kako je početkom godine međunarodno okružje bilo relativno stabilno, a eskalacija sukoba na Bliskom istoku u ožujku naglo je pogoršala gospodarske uvjete i povećala neizvjesnost. Sukob je narušio opskrbu energentima i doveo do snažnog rasta cijena, a taj se učinak može preliti na cjelokupni opskrbni lanac.

“Unatoč visokoj razinu neizvjesnosti i izazovnom okruženju uvjetovanom geopolitičkom nestabilnošću te posljedično višim cijenama energenata i gnojiva, kao i rastom troškova proizvodnje, od početka godine promet u maloprodaji, i prema broju i prema iznosu fiskaliziranih računa bilježi pozitivan trend”, kazala je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Ti pokazatelji, kako je rekla, upućuju na to da bismo u nadolazećim uskrsnim blagdanima, uz pretpostavku da se poremećaji na tržištu zadrže na što nižim razinama, mogli zabilježiti veću razinu potrošnje nego prošle godine.

“Istodobno, važno je da potrošači biraju domaće proizvode kad god je to moguće, jer time izravno podupiru domaću proizvodnju, gospodarstvo i očuvanje radnih mjesta”, poručila je Bogović.

Jaja poskupjela 10 posto

Što se tiče cijena namirnica koje se u većoj mjeri troše tijekom uskrsnih blagdana, iz HGK navode kako unatoč usporavanju inflacije prehrambenih proizvoda, koja je u veljači iznosila 2,6 posto, cijene pojedinih proizvoda i dalje pokazuju trend rasta.

Prema podacima za veljaču, najveći porast zabilježen je kod jaja (10 posto), svježe ribe (7 posto) te svježe janjetine (7,2 posto), kao i junetine i teletine (20 posto). Kod namirnica za pripremu kolača maslac bilježi pad cijene već 11 mjeseci zaredom, cijena brašna je stabilna, dok cijena čokolade i dalje raste.