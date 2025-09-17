HGK vodi gotovo 60 hrvatskih tvrtki u gospodarsko izaslanstvo u Japan

Gospodarsko izaslanstvo u Japanu u sastavu gotovo 60 hrvatskih tvrtki na gospodarskom forumu u Osaki dočekat će više od 100 japanskih poduzetnika.

Delegaciju u organizaciji Hrvatske gospodarske komore prati visoko izaslanstvo RH predvođeno predsjednikom Vlade, Andrejom Plenkovićem.

Izaslanstvo se organizira povodom Nacionalnog dana Republike Hrvatske, 21. rujna na Svjetskoj izložbi EXPO 2025. Osaka. Najviše prijavljenih hrvatskih tvrtki je iz sektora proizvodnje hrane i pića, uključujući tunu i vino, zatim iz sektora arhitekture, farmacije i kozmetičke industrije, Hi – tech industrije i energetike.

“EXPO u Osaki okupit će više od 150 zemalja uz milijune posjetitelja, a Hrvatska će svoje posebnosti predstaviti u nedjelju na Nacionalnom danu Hrvatske. Iako se suradnja s Japanom najčešće veže uz izvoz tune, potencijal je daleko širi. Japan je veliki uvoznik hrane, pa prehrambena industrija ostaje fokus, zbog čega je u delegaciji veći broj tvrtki iz tog sektora. Ovim posjetom jačamo odnose i otvaramo vrata novim prilikama, a ističem sektore logistike, visoke tehnologije i energetike,“ poručio je Luka Burilović, predsjednik HGK.

HGK s partnerima, Gospodarskom i industrijskom komorom Osake (OCCI) i Japanskom organizacijom za vanjsku trgovinu (JETRO) održat će također u nedjelju, 21. rujna, Japansko – hrvatski gospodarski forum uz priliku za B2B sastanke. Većini tvrtki ovo će biti prvi kontakt s tržištem Japana, a informacije o mogućnostima suradnje i načinu poslovanja poduzetnici su imali priliku dobiti na prošlotjednom seminaru o prilikama za hrvatske tvrtke na japanskom tržištu.

Robna razmjena s Japanom je relativno skromna. Japan je 50. najznačajniji hrvatski trgovinski partner. Prošle godine Hrvatska je u Japan izvezla nešto više od 36 mil. USD, od toga najviše ribe, drva, pripravka za prehranu životinja i instrumenata za fizikalne i kemijske analize. Japansko tržište zanimljivo nam je i u sektoru turizma. Prošle godine došlo nam je 53 tisuće japanskih turista, što je rast od 47 posto u odnosu na 2023. Ipak, treba podsjetiti da je prije pandemije, u 2019. godini, Hrvatsku posjetilo više od 150 tisuća japanskih turista.