Hibridni servisni brod porinut u pulskom Tehnomontu

Hibridni servisni brod Fox Master izgrađen za norveškog naručitelja Samba Marin, porinut je u četvrtak u pulskom brodogradilištu Tehnomontu.

Brod je namijenjen za rad u zahtjevnim uvjetima te spaja visoku operativnu učinkovitost i održiva rješenja.

Hibridni pogon uključuje baterijski sustav kapaciteta 1.078 kilovatsati, u kombinaciji s najmodernijim generatorima i elektromotorima. Time se postiže značajno smanjenje potrošnje goriva i emisije štetnih plinova.

Brod je izgrađen i certificiran prema IMO TIER III pravilima, što ga svrstava u sam vrh ekološki prihvatljivih plovila.

Dugačak je 28,7 metara, širok 12,6 metara te razvija brzinu od devet čvorova.

Opremu čine napredni brodski sustavi, što brodu daje visoku razinu operativne fleksibilnosti i sigurnosti u radu.

Uprava Tehnomont-Brodogradilišta Pula zahvalila je svojim radnicima, inženjerima, kooperantima i partnerima koji su pridonijeli izgradnji broda.

“Ovaj projekt još jednom potvrđuje da je Tehnomont-Brodogradilište Pula prepoznatljiv graditelj specijaliziranih i tehnički zahtjevnih brodova”, poručili su iz brodogradilišta.

Dodali su kako ovo porinuće potvrđuje kontinuitet Tehnomonta u izgradnji visokosofisticiranih plovila za međunarodno tržište te još jednom ističe Pulu kao prepoznatljivo središte suvremene brodogradnje.