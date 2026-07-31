HNB: Cijene usluga najviše pridonose ukupnoj inflaciji

Cijene usluga najviše pridonose ukupnoj inflaciji u srpnju, kaže se u komentaru o kretanju inflacije u srpnju, koji je u petak objavila Hrvatska narodna banka (HNB).

Usporavanje ukupne inflacije mjerene indeksom potrošačkih cijena u srpnju, odražava smanjenje godišnje stope promjene cijena hrane na 0,5 posto (s 1,8 posto u lipnju), energije na 12,2 posto (s 13,2 posto u lipnju) te industrijskih proizvoda na minus 1,1 posto (s minus 0,6 posto u lipnju), kaže se u komentaru.

Nasuprot tome, dodaje se, inflacija cijena usluga nastavila je ubrzavati te u srpnju iznosi 8,5 posto, u odnosu na 8,1 posto koliko je iznosila u lipnju.

Pritom cijene usluga, kao i po harmoniziranom pokazatelju, najviše pridonose ukupnoj inflaciji u srpnju, dok je u lipnju njihov doprinos bio jednak doprinosu cijena energije, ističe HNB.

Stopa inflacije u Hrvatskoj, mjerena indeksom potrošačkih cijena dobara i usluga, u ovogodišnjem je srpnju iznosila 3,9 posto u odnosu na srpanj lani, dok je u odnosu na lipanj 2026. niža za 0,2 posto, izvijestio je u petak Državni zavod za statistiku.

Tako je, nakon što je u lipnju usporila na 4,5 posto na godišnjoj razini, sa svibanjskih 5,2 posto i travanjskih 5,8 posto, nastavljen trend njezina usporavanja treći mjesec uzastopno.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena (HIPC), prema prvoj procjeni Eurostata, u srpnju su u Hrvatskoj u prosjeku bile više za 3,6 posto u odnosu na srpanj 2025. godine. Prosječna godišnja inflacija u cijeloj eurozoni u srpnju je iznosila 2,9 posto.

Harmonizirani pokazatelj ukupne inflacije u srpnju je niži od nacionalnog pokazatelja za 0,3 postotna boda, kao i u prethodna dva mjeseca, što odražava razlike u doprinosima cijena energije, primjećuje HNB te dodaje da je ukupna inflacija u Hrvatskoj mjerena HIPC-om usporila ponajviše kao rezultat daljnjeg usporavanja rasta cijena hrane.

Primirje i relativno kratkotrajno smanjenje cijena energenata uoči ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku je također, ali u nešto manjoj mjeri, pridonijelo usporavanju ukupne inflacije, kaže se u HNB-ovu komentaru.

Isto tako, usporila se i temeljna inflacija koja isključuje volatilne cijene energije i hrane, na 3,4 posto s 3,6 posto u lipnju, što odražava smanjenje godišnje stope promjene cijena industrijskih proizvoda, dok je inflacija cijena usluga ostala nepromijenjena.

Usporavanje ukupne inflacije u Hrvatskoj, mjerene HIPC-om, u srpnju prvenstveno je rezultat oštrog usporavanja inflacije cijena hrane koja se spustila na najnižu razinu od početka 2021. godine, ističe HNB.

Osim toga, u srpnju je usporila i inflacija cijena energije (na 11,6 posto s 12,9 posto u lipnju), budući da su maloprodajne cijene naftnih derivata velik dio mjeseca još odražavale raniji privremen pad cijena sirove nafte, a ponovna eskalacija sukoba na Bliskom istoku odrazila se na znatni rast tih cijena tek potkraj mjeseca.

Ipak, kako se dodaje, usluge su i nadalje komponenta s najvećim pojedinačnim doprinosom ukupnoj inflaciji te u srpnju ukupnoj inflaciji od 3,6 posto pridonose s 2,2 postotna boda.

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