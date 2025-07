Prilika za kolekcionare! HNB izdaje 400.000 prigodnih novih kovanica od dva eura

Povodom obljetnice 1100 godina krunidbe kralja Tomislava, Hrvatska narodna banka najavila je izdanje kovanice od 2 eura s njegovim likom.

Hrvatska narodna banka (HNB) pustit će u ponedjeljak 14. srpnja u optjecaj prigodnu kovanicu od dva eura “1100. obljetnica Hrvatskoga Kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava”, a bit će izdana u količini od 400.000 komada, od čega će 382.400 komada biti na raspolaganju građanima za zamjenu.

Motivi na prigodnoj kovanici predstavljaju kralja Tomislava, koji je 925. godine okrunjen za hrvatskoga kralja. Ta se godina smatra početkom vrlo važne 1100. obljetnice Hrvatskoga Kraljevstva, s iznimno bogatim povijesnim, kulturološkim i političkim značenjem za Republiku Hrvatsku. Prikaz spomenika kralja Tomislava bio je jedan od osnovnih motiva na naličju novčanice od 1000 kuna, objavio je HNB u petak.

Autor likovnog rješenja nacionalne strane je Nikola Vudrag, sveučilišni prvostupnik kiparstva, a kovanica je otkovana u Hrvatskoj kovnici novca (HKN).

Prigodne kovanice, uz numizmatički značaj, imaju i status optjecajnih kovanica te se u pravilu ne zaračunava naknada za njihovu zamjenu. Tako će se i prigodna kovanica od dva eura moći nabaviti za istu vrijednost od dva eura, napominju iz središnje banke.

Spomenik kralju Tomislavu i kovanica s njegovim likom; Foto: Vanesa Pandžić / Cropix i HNB; Foto montaža: Forbes Hrvatska

Zamjena prigodnih kovanica za građanstvo počinje 8. rujna

Zainteresirani građani ovu eurokovanicu mogu nabaviti tako da se od 14. srpnja do 31. srpnja, ili do isteka predviđenih količina za zamjenu, prijave u Sustav za predbilježbe prigodnih kovanica HNB-a.

Građani će moći iskazati zanimanje za zamjenu do najviše pet primjeraka nove prigodne kovanice ili do isteka predviđenih količina za zamjenu novih prigodnih kovanica.

Od 8. rujna građani će na temelju potvrđene predbilježbe svoje kovanice moći osobno zamijeniti na blagajni HNB-a u Jurišićevoj 17 u Zagrebu, u razdoblju od ponedjeljka do petka u vremenu od 8,30 do 15,30 sati i to bez naknade.

To će moći učiniti i putem poštanskih usluga isporukom na adresu u RH, uz naknadu za izvršenje poštanske usluge, koja se plaća temeljem predračuna HNB-u te u poslovnicama Fine, uz plaćanje naknade prema cjeniku te agencije.

Za one koji su zainteresirani za prigodnu kovanicu u posebnom “blister-pakiranju”, za dodatne informacije i kupnju trebaju posjetiti internetsku stranicu HKN-a, navode iz HNB-a.