HNB izdaje zlatnike i srebrnjake “Gajeta Falkuša”

Savjet Hrvatske narodne banke (HNB) donio je odluku o izdavanju zlatnih i srebrnih numizmatičkih kovanica “Gajeta Falkuša”, izvijestili su iz središnje banke.

Hrvatska narodna banka izdala je zlatne i srebrne kolekcionarske kovanice “Gajeta Falkuša” u sklopu serije kolekcionarskih kovanica Stari hrvatski brodovi s prigodnim motivima falkuše, tradicionalnog ribarskog jedrenjaka, podvrste gajete ribarskog jedrenjaka koja se gradila u Komiži na otoku Visu. Stoljećima je falkuša bila osnova života i života lokalne ribarske zajednice.

Stoga je važan dio kulturne, povijesne i gospodarske baštine Republike Hrvatske. Zlatnici se izdaju u apoenima od 100 i 25 eura, a srebrnjaci u apoenima od 6 i 4 eura.

Dizajn zlatnika i srebrnjaka “Gajeta Falkuša” djelo je kiparice Jelene Mavrić Varga. Ukupna izdana količina zlatnika od 100 eura ograničena je na 150 komada, a zlatnika od 25 eura na 250 komada. Ukupna izdana količina srebrnjaka od 6 eura ograničena je na 500 komada, a srebrnjaka od 4 eura na 1500 komada.

Zlatnike i srebrnjake prodavat će Hrvatska kovnica novca, a očekuje se da će početna prodajna cijena zlatnika od 100 eura i 25 eura iznositi oko 3.620,74 eura, odnosno 849,60 eura. Očekuje se da će prodajna cijena srebrnika od 6 eura i 4 eura iznositi oko 179,99 eura s PDV-om, odnosno 79,99 eura s PDV-om. Prodajna cijena u trenutku kupnje ovisit će o kretanju cijene zlata i srebra na otvorenom tržištu.

Zlatni i srebrni kolekcionarski novčići “Gajeta Falkuša” dostupni su za kupnju od 9. rujna 2025. Za više informacija o narudžbi i kupnji posjetite web stranicu Hrvatska kovnica novca.

