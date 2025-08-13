Hotel Valkane dobio pravomoćnu građevinsku dozvolu

Tvrtka Hotel Valkane zaprimila je pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju hotela na Valkanama, čime projekt prelazi iz administrativne u izvedbenu fazu, izvijestila je ta tvrtka.

“Ovo je važan trenutak i posljednji ključni preduvjet prije početka konkretne realizacije. U sljedećim mjesecima dovršit ćemo izradu izvedbenih projekata, nakon čega slijedi natječaj za izvođača radova. Početak gradnje planiran je 2026. godine, a otvaranje hotela očekuje se unutar dvije godine od početka radova”, naveo je u priopćenju tehnički direktor tvrtke Hotel Valkane Zoran Kostić.

Projekt hotela, kako navode iz tvrtke, od samog početka razvija se u okviru važećih zakona, važećih planova i propisa Grada Pule, uz posebnu pažnju na očuvanje javnog prostora.

“Šetnica i plaže ostaju u potpunosti otvoreni i dostupni svim građanima i posjetiteljima, budući da se nalaze izvan obuhvata projekta. Uz to, postojeće zelene površine ne samo da će biti očuvane već će biti dodatno uređene i proširene, uključujući i formiranje novog javnog parka-šume u neposrednoj blizini hotela”, istaknuli su iz tvrtke.

Dodali su i kako će veliki dio zemljišta koji je trenutno u privatnom vlasništvu investitora biti uređen kao otvoren, dostupan prostor za rekreaciju i boravak građana te kako projekt ne zadire ni u jedan metar javne površine.

Inače, trenutno traje i proces odabira budućeg hotelskog operatera koji će upravljati objektom, dok se paralelno pripremaju svi tehnički i infrastrukturni aspekti za početak gradnje.

“Hotel Valkane pozicioniran je kao jedan od važnijih projekata koji donosi novu kvalitetu smještaja, značajne ekonomske učinke, nova radna mjesta i dodatnu vrijednost destinaciji”, poručili su iz tvrtke.

Inače, kako su izvijestili iz tvrtke početkom godine, hotel, koji će se graditi unutar prostora bivšeg kamenoloma, imat će 180 soba i 183 podzemna parkirna mjesta, u njemu bi cjelogodišnji posao trebalo pronaći oko 250 radnika, pri čemu je tadašnja procijenjena vrijednost projekta iznosila 100 milijuna eura bez PDV-a.