Hotelska tvrtka Imperial Riviera u 2026. će investirati 17,4 milijuna eura

Rapska turističko-hotelijerska tvrtka Imperial Riviera u 2026. planira kapitalne investicije od 17,4 milijuna eura u Arba Resort na Rabu i hotel Meteor u Makarskoj te za unapređenje ponude na plažama, investicijsko održavanje i pripremu dokumentacije za buduće projekte, objavili su iz te tvrtke.

Imperial Riviera posluje u sastavu Valamar Grupe, a Nadzorni odbor u ponedjeljak je odobrio te kapitalne investicije u 2026. kao dio poslovnog plana.

Ključne kapitalne investicije u 2026. će tako usmjeriti u gradnju dodatnih smještajnih kapaciteta i novih vodenih atrakcija u Arba Resortu Valamar Collection, koji je otvoren u 2025. Oko tog resorta ističu kako se procjenjuje da će nakon ulaganja u 2026. ukupna investicija, uz već realizirane u 2025., u Arba Resort Valamar dosegnuti ukupno 81,2 milijuna eura.

U 2026. u hotelu Valamar Meteor Makarska će, prema planu investiranja, uvesti dodatne wellness sadržaje, navode iz Imperiala.

Inače. ta je tvrtka u prvih devet mjeseci 2025., a po podacima iz financijskog izvješća sa ZSE, ostvarila dvoznamenkasti rast prihoda i operativne dobiti, odnosno neto operativna dobit iz poslovanja (EBITDA) iznosila je 46,9 milijuna eura i bila je viša za 12,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2024.

Ukupni konsolidirani prihodi Imperial Riviere za to razdoblje 2025. iznosili su 120,5 milijuna eura i bili su za 13,2 posto viši nego u devet mjeseci 2024., u čemu su prihodi od prodaje iznosili 119,3 milijuna eura i bili 14,7 posto viši.

Samo u trećem tromjesečju, koje je tradicionalno najjače, ostvareno je 81,2 milijuna eura prihoda od prodaje, što je povećanje u odnosu na 713 milijuna eura u istom tromjesečju 2024., pri čemu iz Imperiala komentiraju da je na rast prihoda od prodaje najviše utjecao daljnji rast prosječnih prodajnih cijena pansiona od 13 posto, pogotovo u novoinvestiranim objektima poput Arba Resorta.

Uz financijske rasli su i fizički rezultati, odnosno u prvih devet mjeseci u svim objektima Imperiala na Rabu, u Poreču, Makarskoj i Dubrovniku ostvareno je više od 1,3 milijuna noćenja ili 4,5 posto više.