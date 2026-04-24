HPK: Pozivamo poljoprivrednike da dostave dokaz o posjedu zemljišta bez ugovora o zakupu

Hrvatska poljoprivredna komora (HPK) pozvala je poljoprivrednike da što prije Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dostave dokaz o vlasništvu ili posjedu ili izjave o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta bez ugovora o zakupu.

Predsjednik HPK Željko Mihelić je rekao kako su svjesni problema koje je uzrokovao novi Pravilnik o ARKOD-u, ali da izjave donose predah do donošenja novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Taj zakon će, kako je najavljeno, omogućiti da se i privatno zemljište može staviti u zakup ako se ne koristi ili ako to zemljište nema poznatog vlasnika.

HPK očekuje da će unutar sljedeće dvije godine biti donesen zakon kojim će se omogućiti pravna sigurnost poljoprivrednicima odnosno korištenje privatnog poljoprivrednog zemljišta na duži rok.

Tako će se osigurati daljnji razvoj poljoprivrednih gospodarstava, koja su sad u svojevrsnom vakuumu, jer je trenutno nemoguće planirati poljoprivrednu proizvodnju, kaže HPK.

Iz Komore su stoga još jednom pozvali poljoprivrednike da ovjere dokaze o vlasništvu ili posjedu ili izjave o posjedovanju privatnog poljoprivrednog zemljišta, te ih dostave u Agenciju, kako niti jedan hektar zemljišta ne bi bio izbrisan iz ARKOD-a.

Podsjetili su kako je Ministarstvo poljoprivrede novim pravilnikom donijelo rješenje za zemljišta koja nisu pravodobno dokumentirana u sustav ARKOD. Takva zemljišta ostat će evidentirana, ali bez prava na potpore Europske unije.

OPG-ovi koji obrađuju zemljište bez papira, moći će prodavati svoje poljoprivredne proizvode i ostvarivati prihod, te će moći podnijeti jedinstveni zahtjev i dobiti kvotu za plavi dizel.

Krajem prošle godine više od 200 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta koje poljoprivrednici obrađuju bez valjane dokumentacije bilo je na listi za brisanje iz ARKOD-a, dok je do sada taj broj drastično smanjen, ali je i dalje dio zemljišta ostao neupisan, naveli su iz HPK.

Proračun za ZPP se ne smije smanjivati

Iz HPK su izvijestili i kako su njihovi predstavnici u četvrtak sudjelovali u Bruxellesu na Skupštini europskog udruženja poljoprivrednika Copa Cogeca. Teme skupštine bile su usvajanje zadnjih stajališta vezanih uz Zajedničku poljoprivrednu politiku, Višegodišnji financijski okvir, Europski fondi za konkurentnost i Uredbu o zajedničkoj organizaciji tržišta.

“Glavni zaključci skupštine odnose se na povećanje proračuna, zadržavanje snažne i samostalne Zajedničke poljoprivredne politike, uz veća izdvajanja za poljoprivredu i jasniju potporu poljoprivrednicima. Naglasak je na osiguravanju održivosti u poljoprivrednom lancu, stabilnost prihoda, smanjenju administrativnog opterećenja i boljem usmjeravanju potpora prema aktivnim poljoprivrednicima. Također se traži direktan, jedinstven i snažan nastup prema EU institucijama kako bi se zaštitili interesi poljoprivrednika i ojačala prehrambena sigurnost“, priopćeno je iz Hrvatske poljoprivredne komore.

Copa-Cogeca zahtijeva da proračun za ZPP bude barem na razini tekućeg programskog razdoblja 2021.-2027., te usklađen s inflacijom. Traži se da se najmanje 20 posto sredstava unutar NRPP-a (eng. National and Regional Partnership Plans) posebno namijeni poljoprivrednicima i zadrugama – znatno više od prijedloga EK od 10 posto. Za Europski fond za konkurentnost (ukupno 223,3 milijardi eura), najmanje 20 posto (oko 47,6 milijardi eura) trebalo bi biti namijenjeno poljoprivrednom sektoru.

Copa-Cogeca se zalaže za uvođenje načela “ne nanosite značajnu štetu (DNSH)“ u ZPP mjere jer bi to samo povećalo administrativno opterećenje bez stvarnih ekoloških koristi. Zato se traži zadržavanje centraliziranog sustava kontrola s jednim nadzorom godišnje po korisniku, uvođenje ‘prava na pogrešku’ za farmere te prijelazno razdoblje od jedne do dvije godine. Sve ZPP odredbe iz NRPP propisa ( Nacionalni i regionalni partnerski planovi) moraju biti integrirane u ZPP uredbu radi pravne sigurnosti i predvidivosti.

“HPK se zalaže da općenito sve horizontalne mjere treba ukinuti, jer stvaraju samo nered, a koristi nema. Potreban nam je snažan, jednostavan i vrlo jasan proračun bez ikakvih nacionalnih ili regionalnih specifičnosti jer bi one značile samo slabost u pregovorima u ovom trenutnu za ZPP“, izjavio je zamjenik predsjednika HPK Mladen Jakopović na Skupštini COPE.

Copa-Cogeca traži da se poljoprivreda eksplicitno prepozna kao strateški sektor za konkurentnost i sigurnost EU-a, sa zajamčenim sudjelovanjem farmera i zadruga u upravljačkim strukturama fonda, dok prehrambena sigurnost mora biti strateški prioritet EU-a.

Nadalje, Uredba o zajedničkoj organizaciji tržišta mora zadržati sektorske specifičnosti (voće i povrće, vino, maslinovo ulje, hmelj, pčelarstvo) uz učinkovite instrumente za upravljanje krizom. Traži se redovito ažuriranje interventnih cijena sukladno inflaciji te očuvanje budžeta za sektorske intervencije. Rezerve za krizne situacije moraju služiti isključivo očuvanju prehrambenog opskrbnog lanca, a nikako kao instrument tržišnog upravljanja.